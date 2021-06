Indalcabo promueve un camping 5 estrellas ecológico en Los Gallardos

Indalcabo ha decidido promover un camping 5 estrellas ecológico-ecolodge con zona para autocaravanas en Los Gallardos. El pasado lunes, a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Almería difundía el acuerdo por el que se abre un período de información pública sobre el expediente de autorización ambiental unificada referente a esta iniciativa, que ya cuenta con la aprobación del proyecto de actuación.

La instalación afectaría, según el proyecto técnico, a una superficie de 119.682 metros cuadrados. Este alojamiento, que atiende a dos fines: turístico y medioambiental, constará de cuatro áreas. Por un lado, el camping ecológico mediante la incorporación de parcelas de superficie mínima 94 metros cuadrados por parcela (teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento por motivos de la COVID-19) incorporando, en cuanto a restauración la especialidad de gastro - camping y gastronomía autóctona de la zona. Por otro lado, habrá una área de pernocta de autocaravanas - no permanentes más de 48 horas como aplicación legal a nivel ecológico para erradicar acampadas indiscriminadas sin control ambiental-; otra zona deportiva exigida por la reglamentación de campamentos de turismo para la especialidad de cinco estrellas; y zona de servicios, supermercado y talleres de desarrollo ecológico como oferta lúdica a los usuarios. El proyecto contará con energía renovable.

En esta actuación, se potencia como prioritario la valoración de los recursos naturales; en este sentido, de acuerdo a lo expuesto en el proyecto, se prevén mejoras de restitución ambiental en el ámbito de actuación para su adaptación al entorno exterior, “como conexo con el espíritu medioambientalista y ecológico del camping proyectado”. En esta línea, el informe recoge que en el espacio se aprecian “cardos” “asteráceas” fundamentalmente por su florescencia carduces, Pycnocephalus, nervosum, tomillos y esparto en las zonas que están en cultivo. Como conservables e insertables, la iniciativa contempla, para las que merezcan interés, su inserción en el área dedicada a jardinería y en su defecto, el traslado y cultivo en el ‘taller de sostenibilidad y tratamiento de la cultura medioambiental y ecológica’ que implantará el camping como una de las peculiaridades singulares y aportación cultural de ámbito agrícola. También, el proyecto recoge la implantación de un taller de ecología, huerto – escuela y granja – escuela, y un taller de práctica agrícola ecológica, que incluye un mini invernadero. En este sentido, se utilizará materia orgánica en los cultivos agrícolas que se contemplen en el área de formación agronomía del laboratorio y talleres agronómicos y de floricultura ecológica. No se utilizarán abonos inorgánicos, ni químicos en estas prácticas de naturaleza ambientalista, ni tratamientos plaguicidas ni herbicidas, contrarios a dicha naturaleza. Serán objeto experimental hortalizas como tomate, pepino, calabacín, etc. De igual modo, los tratamientos para control de plagas y enfermedades vegetales se efectuarán mediante sistemas biológicos siguiendo el mismo patrón de conducta ecológica. En ningún caso se usarán productos contaminantes no autorizados, así tanto en la zona experimental de cultivo como para la zona de limpieza y mantenimiento de jardines estarán totalmente prohibidos los productos no considerados eficientes en agricultura ecológica.

En el estudio de impacto ambiental también se señala la repercusión positiva para la economía de Los Gallardos, ya que la actuación ofrece a sus ciudadanos en torno a un centenar de empleos.