Interponen tres recursos de alzada contra la llegada del mineral de hierro a Carboneras

El Ayuntamiento de Carboneras, la Plataforma Muévete por Carboneras, Ecologistas en Acción Almería y la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, han interpuesto tres Recursos de Alzada contra la resolución de emisiones a la atmósfera, (AEA/AL/04/19), que autoriza la carga de mineral de hierro por el muelle de Ribera I de la Autoridad Portuaria de Almería en Carboneras.

Su Ayuntamiento cumpliendo el mandato de los vecinos, aprobó en un Pleno y por unanimidad de todos los partidos, una moción para interponer los recursos y demandas que fueran necesarios para evitar que Carboneras fuese nuevamente sacrificada, imponiendo actividades altamente contaminantes e incompatibles con un futuro sostenible.

Garantizar la salud de los vecinos, un desarrollo económico y social acorde con su entorno protegido es la opción más realista, viable y rentable, muy alejada de las pretensiones de la administración autonómica.

Los Recursos de Alzada se reafirman en las alegaciones presentadas anteriormente y que básicamente recogen los constantes incumplimientos en materia de control de emisiones, de afección a la salud humana y protección del patrimonio natural. Las gravísimas irregularidades en los expedientes administrativos tramitados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en sus delegaciones territoriales de Almería y Granada, ponen de manifiesto el interés particular sobre el de los ciudadanos que se ven afectados por las actividades autorizadas, explica en un comunicado la Plataforma Muévete por Carboneras, que apunta que tres autorizaciones ambientales diferenciadas y dos modificaciones no sustanciales para una misma actividad minera vulnera la legislación Europea, Nacional y Autonomía, al fragmentar de forma elusiva la actividad, con el único fin de evitar una Evaluación de Impacto Ambiental, que pondría de manifiesto la imposibilidad de llevar a efecto la actividad tal y como está proyectada.

El comunicado continúa apuntando a que la delegada de Agricultura y Medio Ambiente “autoriza las emisiones que se producirán, en el interior del Parque Natural al transportar por sus carreteras 100.000 t, de mineral de hierro altamente pulverulento como bien conocemos en Almería. Serán transportadas por 50 camiones que darán 7.407 viajes entre la mina y el puerto de Carboneras. Estos camiones se cargarán en la mina, y se descargarán en el puerto, y el mineral será nuevamente cargado en barcos. Todo ese trasiego altamente contaminante es el autorizado por la Sra. Martín”.

Y continúa: “Intenta minimizar esta barbarie, diciendo que es una "prueba", para analizar un mineral que es sobradamente conocido desde los tiempos de los Nazaríes, no es necesario 100.000 t, con unas probetas basta, no dirán nada nuevo, se conoce exactamente la ley del mineral en cada parcela de la mina”.

Y lamentan desde la plataforma que la consejera, Carmen Crespo y su delegada en Almería, Aránzazu Martín, afirmen que: "en los últimos 10 años en Carboneras no se produjeron superaciones" de los límites establecidos por las normativas para proteger la salud. “Algo falla aquí: ¿será la vista de los ciudadanos de Carboneras que no ven la realidad de lo que ven o será el papel que no dice la realidad que ven los ojos de los vecinos?”, dice el comunicado.