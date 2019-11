Jerónimo Parra, presidente de Grupo Parra, es ya de manera oficial nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Almería, después de una larga travesía de más de nueve años con la posibilidad de elecciones paralizada por la falta de un reglamento que debía sacar adelante la Junta de Andalucía. Durante, las cámaras de comercio españolas han pasado duras dificultades económicas, llegando a vivir sus horas más bajas tras la reforma que impulsó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que supuso una importante disminución en la fuente de ingresos de la institución cameral.

Pese a ello, ya ha llegado el momento de dar un impulso, que en Almería tiene nombre propio: Jerónimo Pérez Parra, que sustituye a Diego Martínez Cano, presidente durante trece años y que se marcha con un amplio legado y con el orgullo de haber hecho de esta institución un ente aún más cercano para el tejido empresarial almeriense.

El nuevo presidente dirige el prolífico Grupo Parra, una de las compañías con más solera de la provincia de Almería, con sede en Antas, dedicada a los movimientos de tierras, construcción de embalses y vertederos, obra civil y creación de parques eólicos y solares con más de 25 años de experiencia, un bagaje sobradamente acreditado a través de tres generaciones.

Hoy ha sido un día muy intenso para su protagonista, al igual que los últimos meses, después de que a principios del pasado verano comenzara la carrera por las elecciones y que hace justo un mes, tras quedar como única lista, se confirmara lo que era un secreto a voces.

A primera hora de la tarde, en un acto cerrado y presidido por el delegado, territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Emilio Ortiz; se procedía a la constitución del pleno. Para ello, se conformaba una mesa electoral de la que formaron parte además del delegado de Empleo, el vocal de menor edad y el de mayor edad del nuevo Pleno, junto al secretario general de la Cámara. Posteriormente, tras la elección de presidente, se elegían a los dos vicepresidentes, el tesorero y los cinco vocales que formarán parte del Comité Ejecutivo.

A su conclusión, y ya en acto público, el nuevo presidente ha vivido su acto de investidura con una gran expectación. En un salón con los principales representantes del tejido empresarial, autoridades y expresidentes de la institución, Parra comenzaba su primer discurso subrayando que a tiene sus objetivos muy claro y pasan por seguir pilotando las mayores actuaciones posibles en la búsqueda y afianzamiento de nuevos mercados, acciones que ayuden al más alto rendimiento de las capacidades económicas y, por supuesto, el apoyo y el servicio a las empresas para tanto ellas como la provincia en general sea cada vez más competitiva.

"Siento el abrazo de mi padre -que ya no está con nosotros-, pero que me inculcó los valores que me han traído aquí”

“Es difícil encontrar las palabras justas para agradeceros a todos que compartáis este momento conmigo y poner de manifiesto lo que significa para mí. Porque hoy se hace realidad un sueño; un sueño que he tenido desde que era muy joven: ser un empresario reconocido por mis compañeros empresarios y recibir vuestro cariño y respeto”, ha expresado el nuevo presidente, quien, emocionado, ha asegurado “que también se hace realidad otra aspiración personal que me acompaña toda la vida: sentir el abrazo de mi padre -que ya no está con nosotros, en un día como éste, y quien me inculcó los valores que me han traído hasta aquí”.Jerónimo Parra tuvo alusiones y agradecimientos para todas y cada una de las personas que le han apoyado y han colaborado con él en su amplia andadura empresarial. Como por ejemplo, su amigo Pepe Cano, presidente de Asempal, a quien ha parafraseado con una frase que el representante de la patronal utiliza mucho: “Almería nunca lo ha tenido fácil”.

“Hemos conquistado un grado de transformación enorme y somos una tierra que empuja y empuja fuerte porque nadie quiere volver a los tiempos de necesidad y escasez. En el colmo de lo insólito, el empresariado almeriense ha promovido y financiado costosas infraestructuras, como son los trasvases de agua. En este país no se conoce otro ejemplo igual”, ha ensalzado. “Y sin embargo, seguimos pendientes de terminar la autovía del Mármol, vincularnos a la red de la Alta Velocidad, asegurarnos suministros de agua para regadío, darle un serio y verdadero empujón a la depuración y la reutilización de las aguas y otras muchas necesidades”, ha criticado.

"Quiero honrar a quienes me entregan la tarea de empujar para que Almería siga siendo grande”

Además, ha recordado que, es un hecho constatado de que no habiendo sido contestadas las justas peticiones de Almería, “somos la provincia con mayor renta per cápita de Andalucía compartiendo ese pódium con Sevilla, que sí tiene AVE, que sí tiene excelentes comunicaciones por carretera y que sí tiene las mejores conexiones aéreas. La arrinconada Almería mirando cara a cara, con orgullo y sencillez, a Sevilla”.Pese a todas esas dificultades, los almerienses han sido capaces de hacer ver al turista que Almería es una tierra bella que merece ser visitada porque puede ser disfrutada. “Porque hemos incorporado los mayores avances en producción agrícola y ahorro de agua y energía. Porque hemos configurado una flota del mayor nivel capaz de sacar al exterior nuestros preciados productos. Porque los empresarios y sus profesionales se han conjurado para no permitirse jamás un paso atrás que ponga en riesgo el bienestar de nuestra sociedad”.

También ha tenido palabras para el presidente saliente,Diego Martínez Cano… “¡¡Ay Diego!!, yo que he estado a tu lado sé muy bien la poca gratificante función que has tenido que torear. La Cámara está viva porque Diego ha dirigido con silenciosa maestría este barco privado de recursos. Ha sido el hombre contra la contingencia…. Le has echado valor, amigo. Diego, mucho valor”. Y concluyó su discurso con el deseo de “honrar a quienes me han precedido entregándome, como nuevo Presidente de la Cámara, a la tarea de empujar como uno más para que Almería siga siendo grande, querida y admirada”.