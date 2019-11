Las infraestructuras "deben ser una realidad"

"Al igual que la formación, las infraestructuras deben ser una realidad más pronto que tarde, y que nos permitan competir con otros mercados internacionales con las máximas garantías e igualdad de condiciones posibles. La anhelada llegada del Corredor Mediterráneo, la autorización del ramal al Puerto Seco de Pulpí y la conclusión definitiva de la red de autovías autonómicas, son infraestructuras estratégicas que seguirán impulsando el potencial exportador de nuestras empresas con mayor efectividad y ahorro de costos", señaló Jesús Posadas.

Como broche a las reivindicaciones de AEMA, Posadas sumó la "continua y creciente internacionalización de nuestras empresas. En apenas dos meses han sido varias las reuniones que he podido mantener con el consejero delegado de Extenda, al cual le he manifestado la necesidad de implementar Planes Plurianuales Individualizados para la Internacionalización de nuestras sociedades, la recuperación de los incentivos reales a la creación de empresas filiales en los diferentes países de destino y la financiación con créditos reembolsables destinados a la comercialización de nuestros productos a lo largo de toda la geografía mundial. Me consta y estoy convencido, que en el proceso de transformación de las estrategias de apoyo a la internacionalización que lleva a cabo la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, tendrá en cuenta nuestras propuestas y que nos dotará de más y mejores mecanismos de apoyo al comercio exterior", apostilló.