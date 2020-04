La Junta asegura que la rebaja fiscal “no atiende la demanda del sector agrario en Almería”

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, ha asegurado que la rebaja fiscal planteada por el Gobierno central al sector “no atiende las demanda de la agricultura almeriense. Martín Moya ha hecho referencia de esta forma a la orden del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de abril sobre la reducción de módulos del IRPF. La delegada ha explicado que “no han sido atendidas las rebajas solicitadas para productos claves en Almería al margen del tomate y del calabacín”.

Desde la Delegación Territorial se reprocha al Gobierno de Sánchez “la falta de sensibilidad que ha demostrado con los agricultores de Almería en concreto con el sector de las hortalizas, donde la Consejería solicitaba al Gobierno central una rebaja del 50% y éste ha decidido mantener el índice sin cambios en unos momentos donde necesita liquidez para seguir adelante”. En otro sector como es la flor cortada y planta ornamental la Junta de Andalucía requería un descenso de los módulos de IRPF del 30% y el Gobierno ha decidido no atender la petición de la Junta y mantener el mismo índice.

La delegada territorial no entiende “los criterios seguidos por el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo esta rebaja fiscal y dejar fuera otros productos claves para nuestra provincia como son el pimiento, el pepino y la berenjena que no han sido tenidas en cuenta, limitándose tan solo a una bajada al 0,18 y ni siquiera al 0,10 tal y reclamaba la Junta de Andalucía, y llevarla solo a cabo en tan solo dos productos como son el tomate y el calabacín. Asimismo ocurre con productos como el brócoli o la lechuga en donde el índice concedido por Hacienda del 0,13 tampoco atiende las reclamaciones de la Consejería de Agricultura que solicitó el 0,10.

Martín ha explicado que la petición de la rebaja de los módulos de IRPF ha estado precedida por una “reclamación de rebaja fiscal por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería y recogida en un exhaustivo informe remitido al Gobierno central el pasado mes de febrero”. En el documento se recogen los daños ocasionados en diferente producciones agrícola y ganaderas a lo largo del pasado año 2019 por inclemencias meteorológicas, la crisis de precios, la sequía, la imposición de aranceles y la disminución de la renta agraria”.

Como ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, “el Gobierno de Sánchez tenía la oportunidad de actuar con justicia y solidaridad con los miles de agricultores y ganaderos que se levantan cada día para garantizarnos alimentos de calidad pese al riesgo que en la actualidad debido al COVID-19 supone para sus familias, y sin embargo ha preferido mantener la presión fiscal sobre ellos”.

En vez de ello, según Martín el Gobierno de Sánchez se ha limitado “a hacer una mala copia de la rebaja fiscal del año anterior, llevada a cabo bajo unos criterios que no entendemos ni tampoco el propio sector y que no tiene en cuenta las distintas circunstancias meteorológicas particulares de la provincia de Almería”, no solo en cuanto a la DANA sino también por la alternancia de periodos cortos de tiempo con altas y bajas temperaturas o problemas fitosanitarios como virosis y bacteriosis que han aumentado los costes de producción y, en determinados casos, el desplome de precios y pérdidas considerables de cosecha, disminuyendo los rendimientos en la productividad de los agricultores.

Para finalizar la delegada territorial ha criticado la actitud del Gobierno central que “no atiende una demanda del sector en un momento vital donde los trabajadores del campo se enfrentan al impacto del coronavirus después de un año 2019 de pérdidas e incertidumbre por la crisis de caía de precios, la sequía y las pérdidas en producción debido a los daños generados por la DANA”.