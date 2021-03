La Junta pisa el acelerador de las ayudas directas para mantener el empleo en Almería

En Almería, 151 empresas de turismo activo y 195 casas rurales entre las potenciales beneficiarias

En cuanto al sector turístico, el primer paquete de ayudas para el mismo aprobado dentro de este II Plan de Reactivación de Andalucía, se vertebra en tres líneas de subvención: empresas de turismo activo con un importe de 3,7 millones de euros, alojamientos rurales con una partida de 9 millones de euros y las ayudas a los guías turísticos de 13,66 millones de euros. El delegado de Turismo, Vicente García, señala que son más de 4.500 los guías de turismo en Andalucía los que se podrán ver beneficiados por estas partidas, 151 las empresas destinadas a turismo activo en Almería y 195 el número de casas rurales en la provincia. Estas ayudas serán de 3.000 euros lineales y para acceder a ellas bastará con una declaración responsable en la que se justifiquen pérdidas provocadas por la pandemia. García señala que hay más de 70 millones también previstos para el sector de los que se podrán beneficiar hoteles, agencias de viaje, etc. pero no se definirán las ayudas hasta que no se conozcan las estatales para evitar incompatibilidades. Por último, el delegado apunta a la reforma del Bono turístico, cuya vigencia se prolonga hasta el 9 de diciembre y por el que además del alojamiento se incluye el desayuno.