La Junta frena 108 hectáreas de invernadero por su impacto en recursos hídricos

La Junta de Andalucía ha declarado inviable a efectos medioambientales el proyecto para construir más de 108 hectáreas de invernadero destinado al cultivo de tomate en la finca 'Cortijo Mazorque', en el término municipal de Almería, ya que, según concluye, no dispone del "recurso de agua necesario para su puesta en producción".

La resolución se pronuncia en sentido negativo sobre el cambio de suelo de forestal a agrícola de regadío solicitado por el promotor sobre un total de 132,76 hectáreas.

Remarca que este cambio de uso no puede ser justificado proponiendo la utilización de agua desalada para riego porque esta "solo" se puede emplear "en reemplazo" de recursos hídricos de origen "subterráneo o superficial" en terrenos que "previamente fueran agrícolas de regadío".

La autorización ambiental unificada denegada precisa que el proyecto que requiere ese cambio de uso de suelo es "incompatible", asimismo, con el "mal estado global" de la masa de agua del Campo de Níjar, "sobreexplotada" tal y como remarca.

Añade que la Ley de Aguas de Andalucía contempla no otorgar nuevos derechos de agua ni tampoco autorizaciones de aprovechamiento sobre masas de agua subterráneas que se encuentren "en riesgo de no alcanzar el buen estado en tanto la circunstancia que ha llevado al deterioro permanezca".

La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Almería señala, además, que el expediente de concesión de aguas desaladas aportado "se encuentra en trámite" y también está "sin resolver" el procedimiento de concesión para la utilización del agua desalada de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar.

"No se puede determinar la superficie de riego, qué parcelas la constituirán y cuál será la dotación para riego de la que dispondrá dicha comunidad de regantes", advierte para subrayar, en esta línea, que las parcelas recogidas en el proyecto concesional presentado por la CUCN "no dispone legalmente del recurso agua necesario para su puesta en producción" en tanto la Dirección general de Planificación de Recursos Hídricos no apruebe dicho proyecto.

La resolución, de 9 de marzo y contra la que cabe recurso de alzada, finaliza con la reiteración de que los cambios de uso "no están amparados por la tramitación de la concesión de aguas desaladas" a nombre de la comunidad de usuarios y el recordatorio de que las aguas desaladas "vienen a paliar una situación de insostenibilidad en una masa de agua en mal estado, no como una justificación para la puesta en riego de superficies forestales".

La actuación propuesta por la entidad bancaria promotora consiste en el cambio de uso de forestal a agrícola de una superficie de 132,76 hectáreas situadas en los parajes 'Mazorque' y "Cortijo el Bardo', y que componen la finca 'Cortijo Mazorque' en el término municipal 'e Almería.

La finca está compuesta por 45 parcelas catastrales con una superficie total de 162,59 hectáreas, de las cuales 24,56 hectáreas se encuentran incluidas en zona ZEC y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar con carácter forestal, y 2,76 hectáreas son de carácter agrícola.

A las restantes 135,27 hectáreas no afectadas por zona ZEC y parque natural se le descuenta una superficie de 2,51 hectáreas que sirve de amortiguación al espacio protegido.

El proyecto de cambio de uso que la Junta andaluza ha declarado inviable recoge que el consumo de agua de riego para cultivo de tomate parte de la necesidad de 465.167 metros cúbicos al año de aguas desaladas para una superficie neta de cultivo bajo invernadero