Macael abre los brazos a Portugal para potenciar el turismo en el mármol

El Centro de Interpretación del Mármol en Macael será sede el miércoles del seminario internacional ‘El desarrollo turístico alrededor del mármol. Nuevas oportunidades’, que se enmarca en el Encuentro hispano-portugués para el fomento del desarrollo del turismo alrededor del mármol, proyecto de intercambio de experiencias entre el municipio macaelense y el área del Anticlinal de Estremoz (municipios de Estremoz, Borba, Vila Viçosa y Alandroal) relacionadas con el desarrollo turístico alrededor del Mármol, financiado por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Macael.

La jornada, que se desarrollará a partir de las 10:00 horas, tiene como objetivos poner en contacto los distintos actores implicados en los dos destinos para motivarlos, intercambiar experiencias y formas de hacer las cosas, y estudiar posibles colaboraciones, así como recopilar pautas de buenas prácticas que guíen el futuro desarrollo turístico de forma sostenible. Durante el encuentro, se tratarán los ejes estratégicos del desarrollo turístico alrededor del mármol, confrontando la visión de expertos y actores clave de los dos territorios. Asimismo, las conclusiones de los debates serán recogidas en un documento de buenas prácticas en turismo Industrial alrededor del mármol que será posteriormente publicado.

Las conclusiones se recogerán en un documento de buenas prácticas en turismo

En el seminario participarán, por parte de Portugal, representantes de Make it Better (ONG especializada en Desarrollo Turístico y Territorial Sostenible. Socios del Proyecto Europeo Extra-Expo por el que se creó el Itinerario Europeo del Mármol), y del CECHAP (Centro de Estudios de Cultura, Historia, Arte y Patrimonio. Desarrollan el proyecto Rota do Mármore. Visitas guiadas a los recursos ligados al mármol del Anticlinal de Estremoz). Por parte de España, los ponentes provienen de El Generador (Consultoría con 27 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de Turismo Industrial), el Área de Turismo del Ayuntamiento de Macael, del Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería, de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, Made in Macael (Empresa de guías turísticos que gestiona el Centro de Interpretación del Mármol y desde allí oferta visitas guiadas a las canteras y a los talleres de artesanía y escultura) y la Asociación de Empresarios Turísticos del Valle del Almanzora.

El encuentro concluirá con una visita a las canteras y talleres de artesanía y escultura en la tarde.