Medio Ambiente mueve ficha para 'salvar' el acuífero Aguas

La sobreexplotación del acuífero aguas es de sobra denunciada elevándose incluso a la Organización de Naciones Unidas (ONU) por parte de la Plataforma en defensa del agua en Almería Acuíferos Vivos y Plataforma en Defensa del Acuífero del Río Aguas, ésta última protagonizando también una de las últimas acciones reivindicativas, concretamente en mayo, que se basó en una marcha entre Sorbas y Tabernas exigiendo la gestión territorial y planificación. Pues bien, la Consejería de Medio Ambiente ha dado un paso al frente. Ayer se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico por la que se adoptan 17 medidas para mejorar el estado cuantitativo y cualitativo de la masa de agua subterránea 'Aguas'.

Entre las iniciativas establecidas se encuentra la de requerir a todos los usuarios de la masa «Aguas» la constitución de una comunidad de usuarios en el plazo máximo de seis meses, actuación que será llevada a cabo por la Delegación Territorial en Almería. Por otro lado, se plantea la realización de un estudio para lograr el conocimiento adecuado de la masa de agua subterránea «Aguas» y su relación con las masas de agua superficiales que se le asocian. Asimismo, se propone la delimitación de las zonas más vulnerables con el fin de limitar o incluso prohibir los aprovechamientos en estas áreas en tanto no se finalice la redacción del plan de ordenación. Otra medida se refiere a identificar las áreas con mayor sensibilidad a la contaminación de origen agrario con el objeto de que por parte de la Administración competente puedan ser puestas en marcha medidas en relación con el uso de fertilizantes y pesticidas. También se hará inventario de las posibilidades de recursos no convencionales y su posible utilización. Por otro lado, no se otorgarán nuevos derechos de agua ni autorizaciones de uso sobre la masa en riesgo.

Otras medidas afectan a los titulares de aprovechamientos temporales de aguas privadas procedentes de pozos o galerías inscritos en el Registro de Aguas así como a los expedientes concesionales, que se suspenden, excepto los destinados a abastecimiento de población, que no puedan ser atendidos con otros recursos alternativos.

Por último se procederá a la elaboración del programa de medidas de recuperación de la masa de agua «Aguas» afectada por el riesgo de no alcanzar el buen estado, éste será aprobado en el plazo máximo de un año.