El Ministerio de Pesca contesta al riesgo de pateras en el mar y ‘esquiva’ actuar

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la propia Organización de Productores Pesqueros de Almería a (OPP-71) ya tienen respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la carta que le remitieron el 15 de noviembre sobre el riesgo e inseguridad que generan para los pescadores y otros usuarios las pateras que quedan a la deriva en el mar tras el recate de inmigrantes en el Mar de Alborán. La contestación, con fecha del 4 de diciembre parece una broma para el sector pesquero.

Es el director del Gabinete del ministro Luis Planas, Juan Prieto, quien firma la misiva. Ésta arranca señalando que les preocupa el potencial peligro que puede suponer para la seguridad de los pescadores el abandono de estas embarcaciones, si bien después, con sus argumentos, parece no entender la petición que le hacía previamente el sector: “Marcar los lugares donde hay pateras/embarcaciones e intentar cuando la mar lo permita, reflotarlas y remolcarlas hasta el lugar adecuado en tierra, tanto el medio ambiente marino, como la seguridad de los pescadores (profesionales y recreativos), así como otros usuarios del mar (cruceros, mercantes, etc.) se verán aliviados por tener un peligro grave eliminado del día a día”. Y es que el Ministerio deriva a los pescadores a la Junta de Andalucía para solicitar ayudas económicas, cuando, como expone José María Gallart (OPP71), ellos no quieren dinero sino que se retiren las pateras. Concretamente, en la carta se cita: “En cuanto a las posibles vías de minimizar el impacto en la actividad, hemos encontrado encaje en la posibilidad de encontrar financiación en el marco de las ayudas del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (...) se contempla la posibilidad de conceder ayudas a los pescadores que participen en labores de recogida de residuos en el mar”. Y continúa: “La competencia es autonómica, por lo que para su puesta en marcha debería solicitarlo a su comunidad autónoma, en este caso Andalucía”.

Indica al sector pesquero también las medidas del Ministerio de Transición Ecológica

La carta culmina con una recomendación hasta que lo anterior sea posible. En este sentido, el Ministerio de Agricultura aconseja que acuda a iniciativas puestas en marcha por otros ministerios, tales como el Ministerio de Transición Ecológica, que recientemente ha publicado un real decreto por el que se aprueban las estrategias marinas donde se establece un marco de regulación, así como un conjunto de acciones de protección del medio marino, entre las que se encuentran la gestión de basuras marinas.