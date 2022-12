Noruega carga contra lotes de pepino español por casos de salmonela

Un brote de salmonela acaecido en Noruega el pasado mes de octubre ha servido para que el país nórdico cargue contra unos lotes de pepinos de origen español. La Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria vinculó este contagio bacteriano, que afectaba a 72 personas y que "probablemente haya terminado" ya con hortalizas cultivadas en España, como ocurrió en su momento con la crisis del E. Coli en 2011.

A pesar de que España asegura que no hay confirmación del origen de la samonela, la FHI asegura que la vinculación entre esos casos de "salmonela agona" y los pepinos fueron demostrados en la investigaciones de sus servicios e indicó que ha habido casos de la misma cepa responsable de aquellos en Holanda y Suecia. "No se han reportado nuevos casos de enfermedad en las últimas semanas, lo que puede indicar que el producto contaminado ya no está en el mercado", declaró la autoridad noruega.

Al no encontrarse ya en el mercado noruego, las autoridades de la FHI no han podido probar el producto "para detectar la bacteria del brote", según declara la asesora principal del organismo, Heidi Lange, en el sitio web de la entidad. En total se detectaron 72 casos y la FHI afirma que todas esas personas "enfermaron de salmonelosis durante un breve período, desde finales de octubre hasta principios de diciembre, con un pico en las semanas 45 y 46".

El instituto afirma que realizó un estudio de casos y controles comparando lo que han comido los infectados con lo que ha comido una selección aleatoria de otras personas. "Casi el 90 por ciento de los infectados informan haber comido pepino la semana antes de enfermarse", declaró la FHI.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición se defiende

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) pide prudencia para no generar alarma a la par que señala que la procedencia de los alimentos causantes de un brote de salmonela detectado en Noruega no está confirmada. Fuentes de la agencia han aclarado que la información sobre la posible procedencia española de esos alimentos no está confirmada, después de que la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria vinculara un brote de salmonela que afectó a 72 personas en ese país, desde octubre pasado, con el consumo de pepinos originarios de España.

Según la Aesan, la información notificada por Noruega mediante el Sistema Rápido de Alertas de la UE (Rasff) no es concluyente ni está suficientemente verificada, por lo que el brote podría deberse a otro alimento.

La agencia española se ha puesto en contacto con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, y con las autoridades autonómicas para que, en el caso de que se tratase de un alimento de origen español, tengan analizada la trazabilidad