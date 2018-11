Air Nostrum recupera las cifras de ocupación de antes de la crisis en los vuelos de Almería

Los vuelos de Air Nostrum en Almería, funcionan. El presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, avanza que éste ha sido un muy buen año en ocupación para el mercado almeriense, “recuperando cifras de antes de la crisis, lo que no había pasado nunca desde 2008”. En esta línea, el máximo representante de la compañía de vuelos regionales detalla que por primera vez este año se va a llegar a los 205.000 pasajeros en la ruta Madrid, mientras que en la de Sevilla se registra un 11% más de pasajeros, unos 4.000 más, llegando a los 38.500. Asimismo, sobre el precio comenta que en Almería es tan competitivo como en el resto de la red, “el ingreso medio de Almería no es el más alto de la red; objetivamente los precios son este año inferiores”.

Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum "Vamos a tener el primer día de huelga en 24 años en Air Nostrum"

Respecto a la actualidad de la empresa sobre la huelga de pilotos que, en principio, afecta a la jornada de mañana, el lunes y el próximo viernes, Bertomeu apunta: “Vamos a tener el primer día de huelga en 24 años de Air Nostrum, lo cual me entristece hasta la médula. Lo primero pedir disculpas a los pasajeros afectados”. El presidente de la compañía explica que son 52 vuelos afectados en España, “ya que nosotros hacemos muchas OSP (obligaciones de servicio público), como Almería-Sevilla, y éstas están 100% protegidas con servicios mínimos, también hacemos los mercados de interbalear y Melilla que también se protegen, y también somos único operador de vuelo regional en muchos aeropuertos de la red, por lo que el porcentaje de afectados no es tan alto como en otras huelgas”. En el caso de Almería se verá afectada alguna frecuencia; en este sentido, mañana se cancela el vuelo Almería-Madrid de las 13:40 horas y el de Madrid-Almería de las 12:00 horas y el lunes las cancelaciones se refieren a los viajes de las 14:00 horas y de las 21:10 horas que parten de la capital almeriense y a los de las 12:20 horas y de las 19:30 horas que parten de Madrid. “Sigo intentando que el sentido común se imponga y llegar a un acuerdo porque la petición de los pilotos es el control de la producción en el contexto de la consolidación y son cosas que la compañía no puede dar pues van en su diseño”. Dice Carlos Bertomeu, quien añade que hará lo posible para que la huelga no se extienda a las fechas navideñas.