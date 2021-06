Nueva reforestación en el Parque Sierra María-Los Vélez con 26.000 plantas

Un corredor ecológico en 20 años

Esta nueva fase de restauración supone un paso más en el corredor ecológico que pretende conseguir AlVelAl a lo largo de estos 20 años. Un objetivo final que, sin estas actuaciones y el compromiso de los agricultores, no sería posible. Y es que, el objetivo de AlVelAl es conseguir un corredor ecológico de zonas restauradas, tanto en fincas públicas como privadas, y para el que ya se han desarrollado numerosas actuaciones: creación de islas de biodiversidad, setos funcionales y setos cortavientos, correcciones hídricas… Un impacto positivo que desde AlVelAl se quiere llevar a cabo en el territorio que no sería posible de no ser gracias al compromiso de los propietarios, que apuestan por la restauración de las zonas naturales de sus fincas, y el trabajo conjunto con los responsables de las zonas públicas.