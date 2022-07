Nuevo mejor registro para las exportaciones almerienses

Las exportaciones de Andalucía alcanzaron los 18.243 millones de euros entre enero y mayo de 2022, lo que supone la mayor cifra registrada para los primeros cinco meses de un año desde que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 31% respecto sobre el mismo periodo de 2021. Una subida que supera en 6,8 puntos la registrada por la media de España (+24,4%) y es la segunda mayor de las 10 comunidades más exportadoras, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid. Respecto a Almería también registra su propio récord, con 2.903 millones vendidos, el 15,9% del total de la factura andaluza, aumenta sus exportaciones un 21% interanual.

Este nuevo récord del sector exterior andaluz, que supone exportar en cinco meses de 2022 tanto como en todo 2010, viene impulsado por el mayor crecimiento registrado hasta la fecha por un mes de mayo (desde 1995), de un 44%. Es el más alto de las tres comunidades más exportadoras y 14 puntos por encima de la media nacional (+28,8%). Un crecimiento con el que Andalucía ha vendido en el exterior en sólo este mes productos por valor de 4.130 millones.

Con esta gran subida del mes de mayo, Andalucía alcanza ya 15 meses de crecimiento continuado y a doble dígito de sus exportaciones, prolongando el gran ciclo expansivo que inició en marzo de 2021 y que desembocó en el récord histórico anual de 2021, con 34.552 millones y un crecimiento del 24,2% respecto a 2020.

Una escalada que se refuerza en los primeros cinco meses del año, cuando las ventas crecen también en 19 de sus primeros 20 mercados, especialmente a sus principales destinos no europeos, como Estados Unidos (+66%), China (+53%)y Marruecos (+40%) o Arabia Saudí (+404%), con lo que gana en diversificación geográfica de las ventas, sin dejar de avanzar en importantes mercados europeos como Países Bajos, Bélgica, Alemania o Portugal, en los que refuerza sus posiciones.

El complejo industrial sigue ejerciendo en 2022 de principal palanca de crecimiento del sector exterior en Andalucía, por el tirón de la industria química, cuyas ventas suben un 72% interanual; el capítulo aeronáutico, que se incorpora a los grandes crecimientos, con un 34% más; y el de fundición, que crece un 40%. Paralelamente, los principales capítulos agroalimentarios prolongan el crecimiento sostenido que vienen manteniendo, destacando fuertes subidas en el aceite de oliva, que avanza un 20,4%, y las hortalizas, un 18,4%.

A la buena marcha del sector exterior contribuyen las ocho provincias andaluzas, ya que todas incrementan sus exportaciones en este periodo y todas lo hacen a doble dígito, consiguiendo nuevas marcas históricas para este periodo. Entre ellas, destacan los crecimientos de Cádiz, con un 67% más de ventas; Huelva, con un 33% más y Córdoba, que sube un 25,8%.

Las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron en los primeros cinco meses del año, un 58% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 18.446 millones, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 99%, a sólo un punto del equilibrio comercial. Son 14 puntos por encima de la tasa de cobertura nacional, que fue del 85,4%, en los primeros cinco meses del año, lo que le genera un déficit comercial al país de 26.570 millones. España facturó 155.970 millones en ventas y 182.539 millones de compras al exterior.

Grandes crecimientos industriales

En los primeros cinco meses de 2022, Andalucía incrementó las ventas en ocho de sus 10 capítulos más exportados, casi todos a doble dígito. Destaca el crecimiento del apartado industrial y energético, como es el caso de los combustibles y aceites minerales, el que más sube y factura del Top10, un 85% interanual, hasta los 3.034 millones, el 16,6% del total. El segundo en crecimiento es el de productos de la industria química, quinto en ventas, que crece un 72%, hasta los 833 millones (4,6%); y la fundición, hierro y acero, en séptima posición, cuyas ventas crecen un 40% hasta los 684 millones.

El capítulo aeronáutico experimenta también un fuerte impulso en los primeros cinco meses del año, con una subida del 34% hasta los 626 millones (3,4%), favorecida por el buen registro del mes de mayo, en el que triplicó las ventas sobre el mismo mes de 2021 (+205%), hasta 197 millones. Los minerales también se ven reforzados por el fuerte alza de las exportaciones en mayo (+278%), con lo que se colocan en el acumulado del año en sexto lugar, con una factura de 694 millones (3,8%) y un ascenso del 24,1%. También vuelve a destacar en este periodo la subida de las ventas de los barcos y demás artefactos flotantes, que multiplican su dato por 28 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 277 millones, colocándose en el puesto número 15.

Este impulso del sector industrial se ve reforzado por el vigor del complejo agroalimentario y bebidas de Andalucía, que arroja también importantes crecimientos en las ventas de sus principales capítulos: las hortalizas y legumbres conforman el segundo capítulo en ventas de Andalucía en estos cinco meses, con 2.235 millones, el 12,3% del total y un aumento del 18,4%; las frutas se mantienen en tercera posición, con 1.823 millones, el 10% y un alza del 6,1%; y el aceite de oliva, con 1.218 millones exportados (6,7% del total) arroja un crecimiento del 20,4%. Se trata del producto más exportado de Andalucía, que forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto en ventas, que en su conjunto creció un 31% hasta los 1.566 millones, el 8,6% del total.

Cierran el ranking de los 10 primeros capítulos en ventas las exportaciones de cobre y sus manufacturas, con un ligero descenso del 4% hasta los 575 millones, el 3,2%; y las máquinas y material eléctrico, con 566 millones, el 3,1% y una leve bajada del 3,2%.

Diversificación en EE.UU, China y Marruecos

En los primeros cinco meses del año, el sector exterior andaluz registra un importante avance en la diversificación de mercados, creciendo en todas las áreas geográficas, especialmente en América, Asia y África. Así, si en este periodo las exportaciones andaluzas suben un 26,2% en Europa, hasta los 12.483 millones; ascienden un 43% en América, donde exporta por valor de 1.955 millones; un 40% en Asia, donde alcanza los 1.746 millones; un 27,8% en África, hasta sumar 1.266 millones; y un 14,2% en Oceanía, donde acumula una factura de 77 millones.

En esta línea, las ventas de Andalucía han avanzado en este periodo en 19 de sus primeros 20 destinos mundiales, destacando el refuerzo del sector exterior en mercados no europeos. Estados Unidos, primer mercado no comunitario y quinto mundial, es el segundo que más crece de los 10 primeros, con un 66% más hasta los 1.366 millones. Asimismo, en China, tercer mercado no europeo y décimo mundial, las ventas suben un 53%, hasta los 591 millones; y, en Marruecos, segundo destino no europeo y octavo internacional, el incremento es del 40% hasta los 805 millones, el 4,4% del total.

Aun así, el mayor crecimiento entre enero y mayo en el Top10 andaluz se produce en Países Bajos, sexto destino mundial, donde las ventas registran un alza del 74% hasta los 1.193 millones, a la que acompaña también una fuerte subida también en su séptimo mercado, Portugal, con 1.369 millones, el 7,5% y un aumento del 48%, y en el noveno, Bélgica, del 42%, hasta los 775 millones.

En el caso de los 20 primeros mercados, es Arabia Saudí, duodécimo destino, el que más crece, al multiplicarse por cinco las ventas (+404%), hasta alcanzar los 332 millones de euros, por la fuerte subida del capítulo naval

Como primer destino mundial de Andalucía continúa Alemania, con 1.892 millones de euros, el 10,4% del total y un crecimiento del 13,2% sobre los cinco primeros meses de 2021; Francia es segundo, con 1.778 millones, el 9,8% y una subida del 11,4%; e Italia, tercero, con 1.651 millones, el 9,1%, y un incremento del 22,1%. También Reino Unido, séptimo mercado de Andalucía, con 1.052 millones, (5,8%), registra un alza interanual del 0,9%.

Récord en todas las provincias, lideradas por Cádiz y Huelva

El sector exterior andaluz continúa siendo fuente de cohesión territorial, ya que a su fuerte crecimiento contribuyen de forma significativa todas y cada una de las ocho provincias, que alcanzan récord en sus exportaciones con subidas a doble dígito, y por encima del 20% en cuatro de ellas.

Cádiz vuelve a ser la primera exportadora y la que más crece, con un 67% más de ventas que en el mismo periodo de 2021 y una factura de 4.325 millones, el 23,7% del total de Andalucía. La segunda en ventas es Huelva, con 4.141 millones, el 22,7%, siendo también la segunda que más crece, un 33%.

Como tercera exportadora se sitúa Sevilla, con 3.074 millones, el 16,9% del total, y un aumento del 18,5%, seguida de Almería que, con 2.903 millones vendidos, supone el 15,9% del total de la factura andaluza, con un crecimiento del 21% interanual.

Le siguen; Córdoba, con 1.296 millones, el 7,1% y subida del 25,8%, el tercero más alto; Málaga, con 1.132 millones, el 6,2% y alza del 13,3%; Granada, con 725 millones, el 4% y ascenso del 13,5%; y Jaén, con 646 millones, el 3,5% y crecimiento del 18,3%.