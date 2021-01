Ofertas de empleo para conducir camiones y autobuses en Alemania

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea y en colaboración con el ZAV, el servicio público de empleo alemán, sobre dos ofertas de trabajo para la conducción de camiones y autobuses en Alemania.

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

Las dos ofertas de empleo las realizan empresas de la zona de Baja Sajonia, en el Norte de Alemania. En el caso de personal para conducción de autobuses, la entidad empleadora es una organización de transporte público regional que requiere personal para su incorporación esta primavera y que ofrece contrato con 38,5 horas a la semana, sin turnos nocturnos, 2.087 euros brutos al mes como salario inicial, primas por horas extraordinarias, ropa de trabajo, plan de pensiones de la empresa y asistencia para encontrar alojamiento, entre otras facilidades.

Las tareas en este puesto de trabajo consisten en transportar a personas en servicio regular, con posibilidad de servicios adicionales ocasionalmente, venta e inspección de tickets e información a los pasajeros sobre rutas y billetes. Se requiere de los aspirantes que tengan permiso de conducir D y nivel de alemán B1 (con preparación para dar más clases de alemán en el país de manera gratuita). Las personas candidatas deben enviar su CV hasta el 31 de enero a ZAV.Projekt-Kiss@arbeitsagentur.de, indicando el código de referencia KISS-7-NSB.

La oferta de empleo para conductor/a de autobús incluye contrato indefinido, salarios entre 2.300 y 2.900 euros brutos más gastos e incentivos y diversas posibilidades de horarios de trabajo (regreso diario a casa, trabajo por turnos, turnos semanales, etc.) así como la posibilidad de elegir entre transporte local o transporte a larga distancia nacional o internacional. Las entidades empleadoras proporcionan también ayuda con la búsqueda de vivienda, procedimientos administrativos e instalación en Alemania.

Los requisitos son los siguientes: permiso de conducir C+E de la Unión Europea, certificado de cualificación básica (CAP), nacionalidad española o de otro país europeo y conocimiento de alemán (A2), aunque si no se tiene se proporcionará ayuda económica para realizar un curso de alemán. El ZAV presentará a las personas candidatas a varias empresas mientras realizan el curso del idioma y le concertarán entrevistas online durante el primer trimestre de 2021. Los aspirantes deben solicitar el puesto enviando su CV con copia del permiso de conducir y el CAP a bproe@sepe.es, indicando en el asunto del email “Proyecto KISS-Conductores”, hasta el 31 de enero.

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en la dirección electrónica eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es) y en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia.