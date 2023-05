VOX pide en el Parlamento andaluz que concluyan las obras hídricas pendientes en Almería

Los parlamentarios andaluces de VOX por Almería, Rodrigo Alonso, Mercedes Rodríguez y Juan José Bosquet, se han reunido con la Mesa del Agua de la provincia para tratar los problemas hídricos que afectan a nuestro sector primario que, además, se están viendo incrementados por la época de sequía que estamos atravesando.

Por ello, VOX ha presentado en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley pidiendo al Consejo de Gobierno la adecuación de infraestructuras públicas, continuando con el trabajo sobre las normas de seguridad en presas y embalses y mejora de las garantías de gestión del suministro, tanto de los recursos superficiales como de los subterráneos, así como la reutilización y desalación como fórmulas adicionales para cuadrar la oferta y demanda en zonas con estrés hídrico.

Además, la formación pide al Consejo de Gobierno que, en el ámbito de sus competencias, finalicen con carácter prioritario todas las obras hidráulicas pendientes en la provincia de Almería, para abastecimiento de agua desalada en el Poniente, la mejora del embalse de Benínar y la instalación de desalobradora en la Balsa del Sapo en El Ejido.

El parlamentario Juan José Bosquet, ha señalado la importancia también de ejecutar obras hidráulicas tan importantes para nuestra provincia como el “trasvase del Tajo-Segura, la adecuación del cauce del río Adra y la ampliación de la desaladora de Carboneras, la del Campo de Dalías y la del Bajo Almanzora”. Sin olvidar, “la regulación de los pozos inscritos en Minas para su inscripción en aguas”.

Además, Bosquet se desplazó hasta Berja con el candidato de VOX a la alcaldía del municipio, Juan Morales, para denunciar que no se puede hacer uso del agua del pantano de Benínar por falta de canalización y por acuerdos firmados por anteriores gobiernos. “Berja no dispone de ningún tipo de pantanetas o embalses donde poder recoger el agua pluvial para posteriormente hacer uso de ella. Este problema no solo nos lo encontramos aquí, también lo sufren en muchos municipios de nuestra provincia”.

VOX siempre defiende la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua que permita, mediante la interconexión de todas las cuencas, que el agua llegue a todos los rincones de la nación bajo los principios de solidaridad y bien común.