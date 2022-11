PSOE exige que se estudien las consecuencias de la ampliación de la desaladora de Almería

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha exigido esta mañana a la consejera de Agricultura en comisión parlamentaria que estudie seriamente las consecuencias que podría tener para el acuífero de la capital almeriense y del Bajo Andarax la ampliación de la desaladora de Almería anunciada por el Gobierno Andaluz del PP.

Según ha trasladado el diputado socialista, con tan sólo dos o tres bastidores de los siete con los que cuenta la desaladora de Almería, “se están produciendo mermas sobre el acuífero, en los pozos de la Vega de Acá, de la Vega de Allá, de la Cañada, de la zona del Mamí, en Viator, Huércal y Pechina”, tal y como les consta, ha añadido, a los propietarios de los pozos y al propio ayuntamiento de la capital por estudios realizados al efecto.

El problema se origina, ha dicho, “porque la desaladora se abastece de 21 sondeos a 100 metros de profundidad en tierra firme junto a la playa y en el delta del río Andarax que, al parecer, provocan que el acuífero vaya disminuyendo y los pozos se salinicen, ya que captan para producir agua desalada, también agua dulce entre un 25 y 35%” y advierte de un posible problema medioambiental si no se procede a un estudio de la situación y, sobre todo, de la intervención futura.

Al parlamentario socialista ha llamado la atención que la consejera haya asegurado esta mañana que la Junta no tiene competencias en materia de desalación cuando “prevé ampliar una ya existente”, tal y como se anunció en mayo de este año por parte de la consejera y del consejero de Sostenibilidad, otrora alcalde de Almería.

Sánchez Teruel ha concluido que “deben valorar hacer una captación directa de agua de mar que no afecte al acuífero y, estando garantizado que no se afecta al acuífero, valorar una ampliación si no hay garantía de agua con los pozos de Bernal, los pozos del Bajo Andarax y los más de 17 hectómetrosque puede producir la desaladora”.

Vertidos Cabo de Gata

Por otro lado, el parlamentario autonómico por el PSOE de Almería ha preguntado a la consejera por el estado en el que se encuentra las obras de depuración en Cabo de Gata para evitar que se produzcan vertidos al mar y, más, teniendo en cuenta que se trata de un espacio en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, de especial conservación.

Sin embargo, ha dicho, “después de tres años sin noticias y de una legislatura en blanco en la que han contado con 1.000 millones de euros para invertir en este tipo de actuaciones, no hay nada para esta obra”. En este sentido, ha pedido agilidad al Gobierno andaluz para materializar esta intervención que beneficiaría a los núcleos urbanos de Cabo de Gata, La Fabriquilla y La Amadraba de Monteleva.

“Ya nos sorprendió que el plazo que acordaron en el convenio que firmaron con el exalcalde de Almería fuese de 8 años, prorrogable por 4 más; lo que nos hizo pensar que alguna obra no tenían pensado hacerla con inmediatez y tampoco se entendía que fijaran anualidades económicas para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 y un plazo para ejecutar el convenio de 8 años, prorrogable por otros 4, si no era porque pensaban incumplir esas anualidades”, ha lamentado Sánchez Teruel.

Asimismo, ha trasladado sus dudas sobre si el retraso de tres años en la ejecución de la actuación que ha hecho que no se pueda financiar la obra con los Fondos del marco 2014/2020, ejecutables hasta 2023, “hace que se quede la obra sin financiación o estamos ante una obra también declarada de interés general de la comunidad y, por tanto, susceptible de financiarse con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés general de la comunidad”; todas cuestiones que no ha resuelto la consejera.

El parlamentario socialista le ha recordado a la consejera de Agricultura que, hasta la fecha, todas las obras de depuración en la capital “la han hecho gobiernos socialistas” y que, con esta intervención “se estrenaría el PP cuando la haga” pero, de momento, el casillero “lo tienen a cero”.