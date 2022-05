Parra: “El AVE tiene que estar en Almería en 2026 sí o sí. No aceptamos otra alternativa”

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, señalaba este miércoles: “El AVE tiene que estar en Almería en 2026 sí o sí, no permitimos otra alternativa”. Parra insistía en que para que el AVE llegue a Almería los tramos de Murcia tienen que estar terminados, “nuestra máxima preocupación ahora mismo está en Murcia, tenemos dos tramos con problemas: el paso por Lorca y el tramo que une Pulpí y Lorca, que están parados. Los plazos se van acortando, el tiempo pasa y las obras no avanzan como deberían hacerlo”. El presidente de la Cámara aludía a quienes le intentan 'convencer' de que si la alta velocidad no está lista en la provincia para 2026, lo estará dos años después o en 2030; “yo y Objetivo Almería AVE no vamos a aceptar otra fecha que no sea 2026".

Tanto Parra, como el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, José Cano, ponían en valor el día de hoy con el encuentro entre el presidente de la Región de Murcia Fernando López Miras, y la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo con empresarios almerienses para abordar los obstáculos comunes, como el AVE o el déficit hídrio que afronta la apuesta del Gobierno central por recortar el trasvase Tajo-Segura.