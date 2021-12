Pilar Martínez-Cosentino: “La actitud multiplica el talento”

El seminario Líderes del Futuro 2021 de la Fundación Eduarda Justo, celebrado estos días en Cosentino, ha contado este año con la participación de Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva de la multinacional almeriense, quien ha puesto de relieve los valores de la empresa y también las palancas de su crecimiento. En su charla, muy inspiradora y llena de motivación, Martínez-Cosentino destacó sus aprendizajes desde que empezó a trabajar en la compañía y la importancia que le da a la actitud, “porque mulitiplica el talento; preferimos a personas que tengan afán de superación y ganas de aprender que las que vienen pensando que son los mejores por tener matrículas de honor”.

En la 14ª edición del seminario –que daba inicio en 2008- han intervenido ante cien jóvenes almerienses y del resto de España diferentes líderes, tanto del ámbito empresarial como del deporte, la aventura o el emprendimiento social, tales como el cirujano y conferenciante Mario Alonso Puig, el fundador y presidente de Nasco Feeding Minds, Ousman Umar, María Dolores Morales, fundadora y gerente de la empresa almeriense Biosabor o el también almeriense Ramón González, fundador y CEO de Robonity.

Durante los tres días de ponencias en torno al liderazgo se han escuchado palabras como “ambición”, “idealismo” o “afán de superación”, encarnados por exploradores como Nacho Dean, la primera persona en dar la vuelta al mundo a pie y unir a nado los cinco continentes. Para el aventurero español “lo más difícil es dar el primer paso, pero a partir de ese momento empiezas a ser otra persona”.

El joven almeriense Ramón González, que dejó Estados Unidos y la universidad MIT para venir a Almería a crear su propia empresa, Robonity, afirmó que “es fundamental conocer tu porqué, y el mío es ayudar a las empresas agrícolas almerienses”. María Dolores Morales, gerente y fundadora de Biosabor, viajó a sus orígenes, “cuando nos juntábamos los amigos para cambiar el sistema agrícola, pues soñábamos con ello”. En 2008 y tras desarrollar su carrera profesional en otras compañías, fundó junto a sus socios Biosabor, que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años con productos ecológicos y una forma de trabajar diferente. Morales recalcó no sólo los valores de su empresa sino también del llamado “modelo Almería”, que es “la agricultura más sostenible del planeta y con la huella hídrica más baja del mundo”.

El director de la Fundación Eduarda Justo, Juan Martínez Barea, pronunció una ponencia sobre “los emprendedores, los nuevos exploradores” y animó a los jóvenes asistentes a “luchar por vuestros sueños, a ser diferentes, a buscar vuestro camino y a comeros el mundo, porque tenéis todo por hacer”. En la misma línea, Mario Alonso Puig descifró “lo que no conoces de ti y que si lo conocieras podría transformar tu vida”. Para el conocido conferenciante y escritor “creer es crear”. Alonso Puig explicó que “lo que creemos lo acabamos creando”, y enfatizó que “debemos estar preparados para el cambio”.

La empresaria malagueña Emily G-Cebrián, fundadora y directora general de Froged, una startup tecnológica especializada en marketing digital, dijo que “todas las dificultades son aprendizajes” y habló del “poder del enfoque”. Algo en lo que coincidió Miguel Milano, Chief Revenue Officer y co-propietario de la compañía Celonis, quien detalló los “5 pilares del crecimiento”, como son “el propósito, la pasión, la perseverancia, la perfección y la gente”. Y añadió: “no vais a llegar lejos si vais solos, el equipo es clave”.

La joven estudiante andaluza Marta Borrell, autora de un discurso en la sede de la ONU en el día mundial de la educación, contó desde San Francisco mediante conexión digital su próximo reto: “concienciar a las personas de mi edad sobre la importancia de la transformación educativa, porque todos nosotros tomaremos las decisiones en el futuro”. Y Jesús Alcoba, experto y autor de múltiples libros sobre liderazgo, como el del famoso aventurero inglés Ernest Shackleton, fue a la raíz de las personas, “a las motivaciones, a los propósitos que tenemos cada uno de nosotros y que nos hacen ser diferentes”.

El último día de estas jornadas organizadas en la sede central de Grupo Cosentino, en Cantoria, acogieron a dos personas que han sorteado enormes obstáculos. Uno es Álex Roca, quien con seis meses de vida sufrió una parálisis cerebral y los médicos dijeron que nunca podría andar. A día de hoy ha corrido cinco triatlones y ha finalizado la Titan Desert en 2019, siendo la primera persona con parálisis cerebral en acabarla. No puede hablar y se comunica mediante lenguaje de signos. Su novia, Mari Carmen, trasladó durante la ponencia las reflexiones de Álex, quien dice que “el fracaso no existe: aunque no hayas logrado tu objetivo has aprendido y ¡qué mayor éxito que aprender, en eso consiste la vida!”. Roca concluyó su charla afirmando que “si quieres ser feliz tienes que darlo todo”.

Antes de la clausura por parte del presidente de la Fundación Eduarda Justo, Eduardo Martínez-Cosentino, quien dio las gracias a los ponentes y animó a los jóvenes asistentes a “luchar por sus sueños”, tuvo lugar la esperada ponencia de Ousman Umar, fundador de Nasco Feeding Minds. Umar llegó a España en patera después de cinco años en manos de traficantes y de que la mayoría de sus acompañantes falleciera en el trayecto. Vivió durante dos meses en la calle, en Barcelona, y su vida comenzó a cambiar cuando una familia le acogió: “volví a nacer”, reconoce. “De ser analfabeto he pasado a estudiar dos carreras universitarias y un máster en ESADE”, señaló. Hoy ayuda en su país, Ghana, y ha creado 41 escuelas, con más de 20 mil alumnos. “No puedes esperar a que te ayuden los políticos, tú eres el presidente de tu realidad”, dijo después de contar su impresionante historia.