Pistoletazo de salida a Fruit Attraction 2023: abierto el registro de expositores

El encuentro de la industria mundial de frutas frescas en Berlín, que tendrá lugar del 8 al 10 de febrero de 2023 en un mismo lugar, llevará por eslogan “All in ONE”. Las empresas que decidan participar en la feria se beneficiarán del hecho de que la FRUIT LOGISTICA reúne a los actores mundiales más importantes de la industria bajo un mismo techo, quedando representada toda la cadena de valor de las frutas y hortalizas frescas, desde el productor hasta el punto de venta.

Los resultados de la encuesta de expositores y visitantes profesionales de este año muestran la importancia de la FRUIT LOGISTICA para el sector. Dicha encuesta evidencia, entre otras cosas, que el 85 por ciento de las empresas expositoras valoran positivamente el éxito comercial de su participación en la feria y que alrededor del 80 por ciento de los visitantes profesionales ocupan puestos directivos en su empresa. Estas son dos de las razones más importantes por las que la participación en la FRUIT LOGISTICA es tan relevante para el éxito económico de muchas empresas en el sector de la fruta fresca.

Kai Mangelberger, gerente de proyectos de la FRUIT LOGISTICA: “La FRUIT LOGISTICA no solo reúne a las empresas participantes con los más importantes responsables en la toma de decisiones, sino que también permite esos encuentros personales tan fundamentales en un negocio basado significativamente en la confianza, como es el de las frutas y hortalizas frescas. Una sola presencia en la feria y un solo viaje le permitirá reunirse con todo el mundo del comercio de las frutas. O dicho de una manera más simple: All in ONE.”

Las empresas pueden inscribirse para la FRUIT LOGISTICA 2023 hasta finales de julio. Toda la información sobre el registro para stand está disponible en la página web de FRUIT LOGISTICA. El equipo de Berlín de la FRUIT LOGISTICA o uno de los 150 representantes extranjeros en todo el mundo de Messe Berlin responderán a las preguntas sobre la participación en la feria.