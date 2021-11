Planas tratará la Ley de la Cadena y la subida de costes con el sector agroalimentario el lunes

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado una reunión con todos los agentes de la cadena agroalimentaria el próximo 29 de noviembre para abordar la crisis de rentabilidad que atraviesan los eslabones por la carestía de la mayoría de los insumos.

El ministro justifica esta reunión con ocasión de la aprobación definitiva en el Congreso de la nueva reforma de la Ley de la Cadena, prevista para el próximo 2 de diciembre, “pero también para discutir y conversar sobre el momento actual” que atraviesa el sector. Planas ve necesario abordar estos “problemas” para conseguir las “respuestas” necesarias.

Tarifa especial para la energía eléctrica e IVA agrícola reducido, entre las propuestas del sector

El encuentro se celebrará en un contexto de convocatoria de movilizaciones de los productores. Así, el miércoles las organizaciones agrarias almerienses y Coexphal estarán presentes en la concentración que se llevará a cabo en Madrid, debido a la subida de los costes de producción y a la falta de rentabilidad. No van con las manos vacías, sino con propuestas. Plantean una tarifa especial para la energía eléctrica empleada en la producción en finca, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado; el IVA agrícola reducido para todos los insumos necesarios para la producción (actualmente está entre el 10 % y el 21 % y el sector reclama que sea del 10% para todos, incluidos los servicios agrícolas); la revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva, que actualmente está en el 12 %, pero con el aumento de los costes de producción ya no es suficiente y es necesario incrementarlo al 14 %; medidas fiscales que recojan la deducción de la factura de fertilizantes y plásticos no amortizables; y revisión de los precios de entrada fijados con terceros países en los acuerdos preferenciales, para ajustarlos al coste actual de las producciones europeas; entre otras propuestas.

Como recordaba hoy Juan Antonio González, presidente de Coepxhal, el coste de producción se ha encarecido de media 10 céntimos por kilo, mientras su precio de venta sigue igual, por lo que la rentabilidad cae aún más.