La almeriense Primaflor se une a la campaña “Perfectamente Imperfectos” contra el desperdicio alimentario

“Perfectamente Imperfectos” es la nueva campaña lanzada por la Asociación “5 al día” para luchar contra el desperdicio alimentario que supone desechar frutas y verduras que, a pesar de seguir siendo aptas para su consumo, son rechazadas por su escasa apariencia atractiva. Primaflor, empresa dedicada al cultivo de productos hortofrutícolas frescos y elaborados, se une a esta campaña para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de acabar con esta práctica que supone la pérdida de gran cantidad de alimentos todavía en buen estado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que más o menos un tercio de la producción total de alimentos se desperdicia, es decir, 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Además, los investigadores estiman que, de los alimentos desechados, un 14% terminan en la basura durante su fase de producción y venta.

Cuando desechamos algunos alimentos que siguen siendo aptos para el consumo, pero no tienen una buena apariencia física, no solo estamos derrochando unos bienes a los que no todo el mundo tiene acceso en su vida diaria, sino que también estamos deteriorando el planeta. Según datos de la FAO, la huella de carbono que supone el despilfarro de alimentos se estima en 3.300 millones de toneladas de equivalente de CO2 de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera por año.

“Desde Primaflor nos adherimos a esta importante campaña, para concienciar a la sociedad del grave problema que supone el desperdicio alimentario”, comenta Cecilio Peregrín, Director Corporativo de Primaflor. “La vida es maravillosamente imperfecta y los alimentos también. Su vida útil va más allá del cumplimento de normas estéticas en términos de color, forma o tamaño, primando por encima de todo la calidad y valores nutricionales del producto, todavía apto para el consumo”.

“5 al día”, asociación sin ánimo de lucro, cuya principal finalidad es fomentar el consumo diario de frutas y hortalizas frescas, ha puesto en marcha esta campaña con el apoyo inestimable de Martín Berasategui. El chef español con doce estrellas Michelin, realizará diversas actividades para sensibilizar a los consumidores de la importancia de no desechar los alimentos por su apariencia externa, mientras conserven todos sus nutrientes intactos y estén en perfectas condiciones de consumo. https://youtu.be/Qk8IR5fCRpM

Primaflor se suma a esta iniciativa dentro de su programa de desarrollo sostenible y responsabilidad con el medioambiente, llevando a cabo una amplia labor informativa en sus redes sociales a través de sus recetas y consejos para aprovechar al máximo las verduras y hortalizas, más allá de su aspecto.

Desde “5 al día” se invita a la población a sumarse a esta iniciativa a través de las redes sociales con los hashtags: #PerfectamenteImperfectos, #ContraElDesperdicioAlimentario y #TodosSomosPerfectamenteImperfectos.