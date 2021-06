Primaflor: "La transformación digital es un cambio en la cultura empresarial"

Hace algo más de cuatro años Primaflor decidía dar el paso hacía la transformación digital, un proceso de mejora que, como tal y como señala el director corporativo de la empresa agroalimentaria, Cecilio Peregrín, debe considerarse una inversión y no un gasto. La firma ha participado esta mañana en la mesa redonda sobre transformación digital en el sector agro, organizada por SAP-Seidor, en la que ha quedado constancia de la importancia de la gestión de los datos para tomar decisiones más precisas y mejorar la eficacia.

Alejandro Sánchez, director de Tecnologías de la Información y Comunicación y Transformación Digital de Primaflor, parte de una premisa: “La transformación digital no es tecnología aunque se soporta en ella; es un cambio cultural empresarial y una nueva forma de hacer y ser en un entorno VUCA”. Respecto a esto último, explica que se trata de un entorno en el que la empresa debe adaptarse de forma rápida y ágil a las nuevas realidades, abrazar la incertidumbre e innovar para dar propuestas de valor, generar sinergias entre los distintos recursos y adaptarse a las decisiones. Por el alto grado de competitividad, productividad, exigencias de calidad, trazabilidad, etc., según Sánchez, ya no basta con el conocimiento y la experiencia del sector y se requiere el apoyo en datos digitalizados. Esto facilitará tomar decisiones, conocer al cliente y ahorrar costes.

El responsable de esta transformación digital en Primaflor apunta que cuando se inicia dicha transformación hay que tomar una serie de medidas para no tener “riesgo de parálisis”, así definir prioridades, compartir la visión e involucrar a la dirección de la empresa, “hay que ser muy comunicativo”. Sánchez describe que el 88% de los directivos cree que la falta de presupuesto frena la transformación digital, en este sentido, explica que lo primordial es acotar y priorizar empezando por iniciativas que aporten más valor; insistiendo en el cambio cultural, el director de área hace hincapié en la colaboración e implicación de todas las áreas y en la formación continua. Además, la ciberseguridad se erige como una pieza clave por lo que hay que analizar el punto de partida de la empresa; en esta línea, Sánchez explica cómo Primaflor realizaba hace un año una auditoría para descubrir sus ‘agujeros negros’ y, a partir de ahí, generar competencias para tener un servicio preventivo. De la misma forma destaca que contar con proveedores tecnológicos que tengan valor y acompañen en la trasformación es determinante. La combinación de talento y tecnología es otra de las claves, por lo que Sánchez insiste en retener y atraer talento y en la formación del mismo dotándole de las herramientas adecuadas.

Primaflor se decantó por el software SAP S4/Hana por su capacidad de solucionar la mayoría de riesgos heredados de las soluciones corporativas y por las oportunidades que ofrece en las distintas áreas. De acuerdo a las palabras de Sánchez, los resultados ya se palpan; primero destacando el cambio cultural en la empresa y, en lo digital, “vemos cambios semanalmente en todas las áreas de negocio”. Sánchez añade que, actualmente, este proceso se centra más en la parte de producción aunque arrancaba en el ámbito financiero.