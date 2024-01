El inicio de las rebajas divide a los comerciantes del centro de Almería: "Esto parece un solar"

Suena el estruendo de las persianas levantándose en un nuevo día de descuentos en el centro de la capital. Los escaparates lucen en buena parte de los casos con ofertas que rebajan a la mitad el precio de los productos pero nada parece atraer a los clientes. Paola Ramírez es sincera. “Hay muy poca gente, pasan por la calle pero no entran”, cuenta quien acaba de abrir las puertas de ‘Lucía’, frente a la sede de la Diputación. Pese a todo, no le teme a cómo se pueda desarrollar 2024. Tras la ‘cuesta de enero’ espera remontar el vuelo cuando se acerque la primavera y con ella las grandes ceremonias. “Subiremos con las bodas, bautizos y comuniones”, desgrana.

Según un informe de la Asociación Española de Consumidores, tres de cada cuatro almerienses comprarán en el período de rebajas, que empezó oficialmente el domingo, aunque algunos comercios se adelantaron a la fecha y aportaron descuentos durante las Navidades. En el centro, al 76% de potenciales compradores ni los ven.

Paola recuerda cómo en tiempos pretéritos había esperas en la puerta para comprar en el primer día. Ya no. “Mi jefa me dice que no sabe cómo vamos a aguantar, tenemos otra tienda en Roquetas y allí es todo diferente”, explica, añadiendo que ya tuvieron que cerrar un comercio en la calle Rueda López. Tiene a quién señalar. “Cuando estaban aquí tiendas como Zara o Pull&Bear se atraía mucha gente y luego se daban una vuelta”, reconoce.

Juan León, joyero en el Paseo de Almería, es aún más pesimista. “Este año parece un solar, las tiendas están vacías”, explica. Su local no se ha sumado a la campaña pero sí hace descuentos a sus clientes. “La semana posterior a Reyes era de mucho movimiento y este año está siendo muy cruda”, dice. Solo las cafeterías parecen estar animadas. “La gente piensa que se gana dinero y cada vez lo es menos”, reconoce. “Hay proyectos de reformar el Paseo pero antes hay que meter gente”, señala mientras pide no excusarse en las existencias de centros comerciales e internet.

Más satisfechos se encuentran en el local que la franquicia Silbon tiene en la calle Reyes Católicos, donde las rebajas llegan al 50%. Carlos Ojeda espera a los clientes desde la caja. “Este año está la campaña más animada que otros años”, explica, que agradece la ayuda que supone 75 puntos venta repartidos por toda la geografía nacional. “Trabajamos mucho el online y eso permite que nos conozcan”, destaca, que asegura que la subida de los precios, de un 3,1% según el último balance publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Loli García está atendiendo a una clienta cuando el cronista y la fotógrafa irrumpen en su local ‘Ay Lola’. “Está un poco flojo, ya no es como antaño que la gente se volvía loca”, afirma, que pone en la mira dos causas: la sobrepoblación de campañas de descuentos y la inflación. “Aquí tenemos nuestro cliente fiel, el público que siempre viene aunque no compre lo mismo que antes”, que descarta que las grandes superficies le puedan robar gente. “A los almerienses les gusta pasear por el centro y descubrir, la atención al cliente es el arma de los pequeños comercios”, defiende. Se aproxima el reloj al mediodía y la calle se va animando. Pasa la gente mientras los dependientes esperan compradores.