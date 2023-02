Recetas que ponen el valor el tomate de sabor de CASI

Las recetas de diez chefs almerienses y madrileños ya están camino de ser emplatados. Para su elaboración, no hay producto de mayor calidad que el tomate de sabor de CASI, la estrella del campo de Almería y, por supuesto, un referente a nivel mundial. La I Jornada Gastronómica del Tomate de Sabor fue presentada oficialmente en las instalaciones de CASI Aeropuerto este miércoles, con la presencia de la estrella televisiva Samantha Vallejo-Nágera.

Junto a ella estuvieron el presidente de la CASI, Antonio Bretones, el concejal de Agricultura, Juanjo Segura y los diez chefs almerienses que participan en estas Jornadas de Tomate de Sabor: Tony García (Restaurante Tony García), Pablo Fuente (Restaurante Bacus), Rodrigo Chacón (Restaurante Casa Sevilla), José Vallejo (Restaurante El Navío), Juanjo Carabajal (Restaurante 4 hojas), José Álvarez (Restaurante La Costa), Mihai Fransics Kis (Restaurante El Nido), Antonio Carmona (Restaurante Terraza Carmona), Joseba Añorga (Restaurante Taberna de Joseba Añorga) y Dani Muñoz (Restaurante Travieso).

Las jornadas se desarrollarán en Almería (del 20 al 26 de febrero) y Madrid (del 27 al 5 de marzo). Son veinte restaurantes los participantes, que servirán durante estas fechas platos realizados con siete variedades distintas del tomate con sabor de CASI. Además, también habrá un concurso y se elaborará un recetario donde los veinte chefs participantes colgarán sus recetas.

"Pretendemos dar a conocer que hay diferentes variedades de tomate en las que el sabor es lo primordial. Con estas jornadas queremos dar a conocer lo que representa el tomate de Almería de CASI. Queremos que el sabor llegue a la mesa, los clientes vamos a comprar y a veces no sabemos lo que queremos comprar. De ahí la importancia que tiene el tomate dentro de la gastronomía; sin él, muchas recetas no se llevarían a cabo", comenzaba la presentación Antonio Bretones en el auditorio que la cooperativa almeriense tiene en sus instalaciones junto al Aeropuerto de Almería.

Las siete variedades de tomate que usarán los chefs Para las recetas que van a hacer los veintes chef, se van a usar siete variedades de tomate de CASI. Dentro de la gama de liso: el Rosa, el Negro, el Corazón de CASI y pera San Marzano; de la gama asurcados, tenemos el Rebel, Flamenko Choc y Raf Pata Negra. Todos tomates de una gran calidad, que permitirán cargar de sabor los diferentes platos que se van a elaborar en estas jornadas.

La calidad de CASI va impregnada en cada lote de tomates que llega a los supermercados, aunque Bretones se encargó de enfatizar que sus productos son muy valorados por sus cualidades. "Esta cooperativa apuesta desde su nacimiento por la calidad. Hemos sido desde el principios muy rigurosos a la hora de buscarla, siempre se ha visto que nuestro tomate es el que llega con más calidad a destino, pasando varios días de viaje. Llegan en muy buenas condiciones y eso lo valoran los clientes".

Antonio Bretones, presidente de CASI "Pretendemos dar a conocer que hay diferentes variedades de tomate en las que el sabor es lo primordial"

Tras el presidente, le tocó el turno de palabra a Samantha Vallejo-Nágera. La estrella televisiva se encontró a su llegada a la cooperativa almeriense con el cariño de todos los presentes. No paró de echarse fotos con las mujeres de la línea de manipulado y el equipo de CASI al completo, para posteriormente ver las instalaciones y toda la cadena de trabajo que permite a la empresa almeriense llevar a los supermercados unas variedades de tomate que son valoradas y demandadas en todo el mundo.

"Me parece muy bonito que se hagan estas jornadas gastronómicas en las que los chefs de cada zona pueden jugar con el producto que tenemos. Son diez chefs de Almería y Madrid que ponen en valor el maravilloso producto de CASI. Menús muy divertidos, que ponen en valor las cualidades de la materia prima con la que trabajan. Unos han hecho platos con el tomate en crudo, otros cocinado y hasta ha habido quien se ha atrevido a un postre", explicaba la juez de MasterChef.

Samantha Vallejo-Nágera, juez de Másterche "Cada tomate es como una joya que tenemos en nuestras casas"

Acostumbrada a trabajar con los mejores productos hortícolas españoles, Samantha no dudaba en destacar las múltiples cualidades del tomate almeriense de CASI. "Tener la garantía de sabor de este tomate, es maravilloso. Al principio no lo entendía, pero me han explicado que es verdad que conseguimos tener un tomate rico, dulce, carnoso y sabroso, que te da la vida. Cada tomate es como una joya que tenemos en nuestras casas para cocinar. Siempre digo que hay que gastar dinero en materia prima porque lo mejor que tenemos es comer bien y sano".

Concurso para 'foodies'

El acto ha culminado con el anuncio del concurso 'foodies' (aficionado a la comida y la bebida) que tendrá lugar en la red social de Instagram. Éste consistirá en la elaboración de una receta basada en alguna de las variedades de tomate seleccionadas para las Jornadas de CASI. Entre los participantes que suban su receta a Instagram se escogerá al ganador que disfrutará de un curso online del Basque Culinary Center. El concurso arranca, coincidiendo con la primera fecha de las Jornadas en Almería, el 20 de febrero, y acabará con el último día de estas históricas jornadas gastronómicas del tomate en Madrid, el 5 de marzo.

"Me parece divertido porque la gente quiere aprender y me parece fantástico que se enorgullezcan de sus platos. Es bueno que la gente que cocina en su casa identifique las variedades de tomate y para qué es cada una", terminaba su intervención Samantha antes de departir durante unos minutos con los presentes sobre las virtudes del campo almeriense y el tremendo esfuerzo que supone obtener productos de tanta calidad.

Antes de la protocolaria foto de familia, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia (sólo fue amenaza), el concejal Juanjo Segura excusó la no presencia de la alcaldesa y puso el punto y final a la presentación. "Estas jornadas van dirigidas a poner en valor la fortaleza de nuestra agricultura y de la riqueza de nuestro producto estrella, que es el tomate. Vamos a poder probar la innovación de nuestros cocineros con las múltiples recetas que van a elaborar. Tenemos que seguir exportando calidad y seguir siendo un referente, la Huerta de Europa". Ahora, a disfrutar de los manjares de los chefs.