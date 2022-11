SAE y Verdiblanca abren la puerta al empleo a quienes tienen difícil su acceso

Se llama Paco Arija y es uno de los responsables de mantenimiento del Club Natación Almería. A sus 30 años este joven almeriense con discapacidad de la barriada de El Puche ha tenido la oportunidad de encontrar un trabajo que le gusta y en el que se desenvuelve muy bien, gracias a sus ganas y al Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), promovido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Esta iniciativa que gestionará en esta convocatoria 2021 la Asociación Verdiblanca en Almería, persigue la realización de 80 prácticas profesionales en empresas de diferentes sectores, en actividades en las que no tengan experiencia previa, brindando la oportunidad formativa y de inserción laboral a personas desempleadas en situación de riesgo de exclusión social, minorías étnicas y personas con discapacidad.

Como detalla María Jesús Delgado, técnica de EPES en la Asociación Verdiblanca, este programa se desarrolla con personas inscritas como demandantes de empleo y que siguen un itinerario dentro del Programa Andalucía Orienta de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, “son los orientadores laborales los que aconsejan a una persona desempleada la realización de unas prácticas u otras, cuya finalidad es adquirir experiencia en una ocupación en la que nunca han trabajado”. Delgado expone que este programa es muy potente para la inserción laboral, pero también para animar a la gente a formarse, descubrir sus vocaciones y encontrar la profesión que le gusta.

Los técnicos de prácticas profesionales de distintas entidades como Verdiblanca contactan con empresas y apelan a su responsabilidad social corporativa. A continuación, publican la oferta de estas prácticas en el Servicio Telemático de Orientación y, a partir de ahí, son los orientadores de Andalucía Orienta los que derivan a las personas, que previamente deben llevar al menos un mes inscritas en la bolsa de demandantes de prácticas en dicho servicio. Con ello, las empresas tienen la posibilidad de formar durante tres meses a una persona de forma gratuita, que puede resultar un futuro profesional en la compañía. “De hecho, la contratación es alta en este programa”, añade Delgado.

Además de las prácticas, de 20 horas distribuidas en cuatro días semanales durante tres meses, dotadas con una ayuda económica financiada completamente por el SAE, el programa cuenta con un plan de refuerzo a través de talleres grupales.

Verdiblanca ya ha superado más de la mitad de su objetivo fijado en 80 prácticas

Esta última convocatoria del programa EPES arrancaba en noviembre de 2021 y se desarrollará hasta noviembre de 2023. Según datos de la delegación territorial de Empleo en Almería, a mediados del pasado mes ya se había logrado alcanzar el 59% del objetivo de facilitar prácticas de tres meses a 480 personas desempleadas, con 283 prácticas finalizadas o en activo, además de las 44 personas que ya están trabajando tras haberlas finalizado. En el caso concreto de Verdiblanca, la asociación ya ha concluido 41 prácticas, tiene ocho comenzadas y, gracias a ello, se han consumado 15 inserciones laborales. Por citar algunos ejemplos, solo Alcampo ha contratado a tres personas de las cuatro que han realizado prácticas dentro de este programa; el Club de Natación ha contratado a una, pero las prácticas en sus instalaciones han contribuido a tres inserciones laborales en otras empresas; y EstrellaIndal igualmente ha contratado a una persona, y gracias a la experiencia adquirida otra de ellas encontró trabajo en otra empresa. “La oferta de prácticas es amplia. Participan desde clínicas odontológicas, empresas de limpieza, logística, diseño gráfico y de otras actividades profesionales”. Con estas cifras, Verdiblanca ya ha logrado superar la mitad de su objetivo, fijado en 80 prácticas, de las que 45 están destinadas a personas con discapacidad, 20 a personas en riesgo de exclusión social y 15 a minorías étnicas.

Otro de los aspectos que destaca la técnica de EPES en la asociación almeriense es el acompañamiento que se hace de las personas que realizan las prácticas, un seguimiento fundamental, sobre todo para las personas con discapacidad. Además, las personas que participan en el programa obtienen pronto el respaldo de sus propios compañeros, como muestra el caso de Paco Arija, quien antes de culminar el periodo de prácticas en el Club Natación de Almería ya fue contratado. “Si ven que pones ganas e interés de aprender te enseñan muchas cosas. De hecho, al segundo día de prácticas me pusieron a conducir el dumper, porque mi compañero Andrés me vio aparcar y comprobó que estaba capacitado para conducir”.

El Club Natación de Almería colabora con entidades que se dedican a la inserción laboral de personas con discapacidad, como es el caso de Verdiblanca, y ya son dos las personas que han contratado en este contexto, tal y como detalla Luis Carretero, gerente de la entidad, que añade: “en el momento que tienen habilidades y saben cumplir con su trabajo se convierten en un trabajador más”.

Arija tenía experiencia laboral como limpiador, también en invernaderos y había desempeñado anteriormente prácticas en un hotel y una empresa de fontanería. Según cuenta, también trabajó durante seis meses para el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. Antes de las prácticas en el Club Natación, este usuario de Verdiblanca estaba en situación de desempleo como demandante, se encontraba dentro del itinerario de Andalucía Orienta y no tenía experiencia como personal de mantenimiento. “Me dijeron que pidiera cita para ayudarme a buscar otro empleo y accedí. Después me ofrecieron las prácticas en esta actividad y como soy una persona inquieta, dije que sí y me cogieron”, relata Paco Arrija. Empezó con las prácticas y esas 20 horas en cuatro días de la semana pero hoy ya está contratado y este joven trabaja de miércoles a sábado, muy satisfecho por la oportunidad brindada.