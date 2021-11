El SAE informa sobre dos ofertas de empleo de educación y cuidado infantil en Irlanda

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea sobre dos ofertas de trabajo para puestos de educadores/as y cuidadores/as infantiles en guarderías en varias localidades en Irlanda.

La primera oferta comprende varios puestos para trabajar en 11 guarderías en Dublin en educación infantil. Las personas que quieran presentar sus candidaturas pueden hacerlo hasta el 15 de diciembre enviando su CV en inglés a eures.grupomixto@sepe.es con la referencia ‘Childcare Educators – Links Oct2021’. Los requisitos para acceder a esta oferta de empleo son contar con el título de técnico superior en Educación Infantil o Grado en Educación Primaria o en Educación Infantil, tener buen dominio del inglés, capacidad para implementar un plan de estudios de calidad y habilidades creativas para desarrollar actividades apropiadas a la edad, etc. Además, se valorará el conocimiento del método Montessori.

La empresa, Linkschildcare, ofrece contrato permanente y a tiempo completo con un programa de incentivos para el personal, programa de reconocimiento con premios anuales, programa de recomendación del personal y entrenamiento durante el curso para desarrollar las tareas del puesto de trabajo, así como formación continua.

La segunda oferta de empleo, referente a varios puestos en la ocupación de cuidado infantil en los condados de Dublin, Kildare y Wicklow, requiere de los solicitantes los siguientes requisitos: tener el título de técnico superior en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria o Grado en Educación Infantil y nivel de inglés B1. Se ofrece contrato permanente y a tiempo completo (40 horas semanales) y un salario de entre 11 y 11,5 euros por hora. La empresa Cocoon ofrece también desarrollo profesional continuo. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 15 de diciembre enviando el CV en inglés a eures.grupomixto@sepe.es con la referencia ‘Childcare Practitioner – Cocoon Oct2021’.

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

Eures ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que tres jóvenes andaluzas explican su experiencia trabajando como educadoras infantiles en Irlanda, que puede verse en https://youtu.be/x_aFgz1kOcY

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es) y en las Oficinas del SAE de la provincia.