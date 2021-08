El SAE informa sobre ofertas de empleo en ingeniería y desarrollo en Bélgica

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea, sobre varias ofertas para trabajar en Bélgica en ingeniería y desarrollo y marketing, con un total de ocho puestos vacantes: dos puestos en ingeniería de datos, un puesto de desarrollador frontal y cuatro puesto de desarrollador full stack, todos ofertados por la empresa e-BO Entreprises, así como un puesto de ingeniero analista que requiere la empresa Daltix.

Para la oferta de dos vacantes en ingeniería de datos se requiere la titulación en Ciencias de la Computación o Ingeniería Eléctrica, experiencia con Java, html5, Javascript y Python, experiencia con modelado e implementación de datos y conocimientos de procesamiento de datos, computación en la nube y sistemas de datos. También es necesario tener un buen nivel de inglés y permiso de conducir B. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa, con posibilidad de teletrabajo, y salario de 3.000 a 5.500 euros brutos al mes, en función de la experiencia.

Suman ocho los puestos vacantes

El puesto de desarrollador frontal requiere titulación o experiencia en Ciencias de la Computación o Ingeniería Eléctrica, alto manejo de ReactJS, JavaScript, html5 y CSS, así como en la construcción de interfaces de usuario de alto rendimiento; también es necesaria experiencia en implementación y modelado de datos y con Jest, Cypress, buen conocimiento de Linux, alto nivel de inglés y permiso de conducir B. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa, con posibilidad de teletrabajo, y salario de 2.000 a 5.500 euros brutos al mes, en función de la experiencia.

Para las cuatro plazas de ‘desarrollador full stack’ es necesaria la titulación en Ciencias de la Computación o Ingeniería Eléctrica, experiencia con Java, html5, Javascript y CSS, experiencia con modelado e implementación de datos; se valorará el conocimiento de Linux. También se requiere buen nivel de inglés y permiso de conducir B. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa, con posibilidad de teletrabajo, y salario de 2.000 a 6.000 euros brutos al mes, en función de la experiencia.

Las personas interesadas en las ofertas de la empresa e-BO pueden enviar su CV y carta de presentación hasta el 1 de septiembre a greet.demonie@ebo-enterprises.com con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es.

Por otra parte, la empresa Daltix tiene una vacante de ingeniero/a analista, para la cual requiere personas con experiencia mínima de cinco años, alto nivel de inglés técnico, experiencia en programación y análisis e ingeniería de datos. El puesto conlleva contrato indefinido a jornada completa, con posibilidad de trabajar sólo cuatro días a la semana y salario de entre 45.000 y 90.000 euros brutos al año. Las candidaturas pueden enviarse hasta el 1 de septiembre a viking@recruitmentlab.be con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es.

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es) y en las Oficinas del SAE de la provincia.