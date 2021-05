Saveres hace del futuro el presente en Almería con el nuevo EQA 100% eléctrico

Mercedes Benz se pasa a la ‘E’. Como referente y pionero en el sector automovilístico trae el futuro al día de hoy. La electrificación es un hecho y ha venido para marcar una realidad innegable y necesaria, que es la de abogar por la sostenibilidad ambiental y lo consigue sin perder un ápice, sino más bien al contrario, del rendimiento que caracteriza a la compañía alemana.

Y es Saveres, la empresa del sector más antigua de la provincia en activo con la familia Fernández a la cabeza, quien ha traído ya a Almería el primer vehículo de la marca 100% eléctrico, el Mercedes EQA, un SUV compacto premium que comparte la plataforma del GLA y que se sitúa como el primer modelo de la saga EQ, que continuará próximamente con el EQB e irá implementándose con modelos en todas las series hasta culminar, ya en 2022, con la gran berlina germana con el que sería el EQS, en este caso sí, un vehículo que sería totalmente novedoso de principio a fin y para el que ya hay diseñada una plataforma propia que revolucionará este concepto de vehículo.

Juan José Fernández, gerente Grupo Saveres "Mercedes ha cambiado. La filosofía ha entrado en un proceso basado en la sostenibilidad"

El concesionario de Saveres en Huércal de Almería acogía ayer la presentación del nuevo EQA con su gerente, Juan José Fernández como maestro de ceremonias y ante una gran expectación.“Mercedes ha cambiado. La filosofía y la producción ha entrado en otro proceso basado en la sostenibilidad, la movilidad y la digitalización”, comenzaba el gerente, quien después de sacar al mercado los primeros vehículos híbridos enchufables diesel del mercado, ahora lanza la primera pieza de la que será una amplia y nutrida gama de 100% eléctricos. “Espero que en los próximos meses podamos hacer una presentación de este y los que vienen de otra manera y a la altura de lo que es esta marca, y que en esta ocasión no hemos podido desarrollar por la situación sanitaria que vivimos”.

Por su parte, José Alberto Pintor, jefe de ventas de Saveres Almería, ofreció los detalles más técnicos de un vehículo que cambia radicalmente la manera de conducir y de entender la movilidad. “Dicen que es un vehículo de la generación que viene, pero yo creo que es ya de esta. Es un modelo en el que se aúnan los nuevos objetivos de mercedes, que son liderar la electrificación y la digitalización. Para ello lo que haremos es una reducción progresiva de las variantes térmicas en un margen que de 2020 a 2025 se rebajará en un 40% y en el horizonte 2030 del 70%”. Sin duda una clara declaración de intenciones de lo que el gigante alemán quiere proyectar a corto plazo en el automovilismo, y que se plasma de los 5 modelos 100% eléctricos con los que cuenta actualmente y 20 unidades de híbridos enchufables; a pasar de en 2023 a los 20 modelos totalmente electrificados y 25 híbridos enchufables.

Entre lo más destacado del vehículo, y que incluso puede chocar al gran público, está su extensa autonomía, que llega a casi los 500 kilómetros (494 km), pasando en ciclo urbano a 424. Además, cabe destacar que el Ministerio para la Transición Ecológica el desplazamiento medio en España es de casi 42 kilómetros diarios, por lo que este vehículo está preparado para un uso quincenal sin necesidad de una recarga que es capaz de ejecutar en solo 30 minutos con supercargador (100 kW), y en torno a las 15 horas completamente con el cargador de uso doméstico.

El vehículo arroja 190 cv y en los próximos meses llegarán los tracción cuatro con 228 y 292

El nuevo Mercedes EQA 250, ahora a la venta, arroja una potencia de 190 caballos y en los próximos meses la gama se ampliará con dos nuevas versiones con tracción a las cuatro ruedas y el sistema e-4Matic implementado, que serán el EQA 300 con 228 caballos, y el EQA 350, con una potencia de 292, y que será el tope de gama.

“Mercedes ha sido capaz de posicionar este vehículo para que su adquisición no sea excesiva económicamente hablando y lo ha situado en los 49.000 euros. Hay una frase sobre este modelo y su filosofía que me gusta mucho, y es que el cliente sea empresa o particular es un cliente generoso y responsable con el medio ambiente”, concluyó el jefe de ventas de Saveres Almería.