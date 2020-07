Silestone, “Mejor Superficie de Trabajo” en los Premios BKU 2020

La superficie Silestone® by Cosentino ha sido votada como la “Mejor Superficie de Trabajo” (The Best Work Surface) en los prestigiosos premios Bathroom and Kitchen 2020. (BKU Awards 2020)

Los Premios BKU, organizados por la revista Bathroom & Kitchen Update, reconocen a las mejores empresas, marcas, personas y servicios dentro del sector de la cocina y el baño. La industria es el jurado y los ganadores han sido elegidos a través de una segura plataforma de votación online. Gana quien recibe el mayor número de votos. Este año, la ceremonia de entrega de premios se realizó de forma virtual.

Paul Gidley, director Regional del Reino Unido en Cosentino: “Estamos encantados de que Silestone® haya sido galardonado como la Mejor Superficie de Trabajo en los Premios BKU virtuales de este año. Gracias a todos los que votaron para que así fuera. En Cosentino continuamos innovando y desarrollando nuevos colores y texturas acordes con las tendencias en decoración de interiores, contamos con una gran disponibilidad de stock en nuestras instalaciones, respaldado además por un excelente servicio de atención al cliente. En la segunda mitad del año, Silestone® lanzará al mercado nuevas y sorprendentes propuestas de color.”.

La superficie de trabajo Silestone® cuenta con excelentes prestaciones como una alta resistencia al rayado, a las manchas y a los impactos, y una baja absorción de líquidos. Con una garantía de 25 años, Silestone® se fabrica con la innovadora tecnología N-Boost que facilita su limpieza y mantenimiento diario, y ofrece una gran intensidad en el color y en el brillo. Fabricado en más de 75 colores, varias texturas y formatos, Silestone® es un material perfecto para usar en una amplia variedad de aplicaciones de la cocina y el baño, como encimeras, fregaderos, revestimientos de pared, barras de bar y de recepción, lavabos y platos de ducha.