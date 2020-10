Susana Díaz pide a Juan Manuel Moreno que firme ya los convenios de Transición Justa para Carboneras

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido a la Junta “que se ponga las pilas y firme ya los convenios de Transición Justa ante los cierres de las centrales térmicas de Carboneras (Almería) y la comarca del Guadiato en Córdoba para convertir en una oportunidad esta situación difícil. No tiene sentido que la Junta lo único que hace es anunciar noticias negativas en el empleo y el ámbito económico: Moreno Bonilla anunciando la pérdida de 500.000 empleos y Marín en el sector turístico 120.000 más, pero no se pone las pilas en proyectos e inversión que sí pueden generar empleo y recursos económicos en sectores innovadores, diversificando y de largo recorrido”.

Díaz, que ha visitado hoy el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y se ha reunido con representantes del Comité de empresa de la factoría de Endesa y de las industrias auxiliares en la localidad, ha reclamado al gobierno de la Junta que “se ponga a trabajar como han hecho los ayuntamientos y el Gobierno, y se deje de colores políticos, ya que solo quedan por firmar las CCAA del PP, sí lo han hecho Asturias y Aragón”.

La líder socialista ha resaltado que el convenio supone “una oportunidad en el ámbito pesquero, turístico y medioambiental”, urge firmar cuanto antes para poner en marcha “las 49 iniciativas que hay sobre la mesa, que se han presentado con la ayuda de la corporación local y el visto bueno del Gobierno de España”.

En este sentido, Susana Díaz ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al próximo Pleno parlamentario “la solicitud de información y requeriremos que se firmen cuanto antes. También pediremos que se abra esa mesa de diálogo y de trabajo entre Junta y ayuntamientos, y que se evalúen los proyectos junto al Ministerio”. “Los fondos europeos abren una ventana de oportunidad”, ha insistido, si bien ha hecho hincapié en la necesidad de que se cumplan las órdenes, “hace dos meses salió la primera con 7 millones de euros, pero hay casi 125 millones de fondos Feder para transición ecológica”.

Díaz ha reiterado asimismo “el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Carboneras, para poner en valor el puerto, en un momento de mayor inversión de fondos europeos, y teniendo en cuenta el Corredor Mediterráneo que es un proyecto fundamental para la UE”.

Por su parte, el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha agradecido a Díaz su presencia en el municipio. Algo que para él se traduce en una preocupación y firmeza en el apoyo al pueblo de Carboneras que, "como todo el mundo sabe, el cierre de la central térmica de Endesa es un daño que se hace tanto a las arcas municipales como, lo que más me preocupa, a los ciudadanos y ciudadanas de Carboneras que se ven directamente vinculados y abocados a la calle".

Para el primer edil, a pesar de que una empresa se va, "se abre ante nosotros una oportunidad con los convenios de transición justa. Contrasta la preocupación del PSOE y de Susana Díaz a la cabeza por el municipio de Carboneras con la apatía que muestra hasta ahora la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometió conmigo hace un año personalmente en recibirme para atender esta necesidad del pueblo de Carboneras; al consejero de Industria también le mandé una carta para que me recibiera y, a día de hoy, no tengo noticias de él, aunque sé que estuvo aquí en la provincia y no tuvo la más mínima preocupación por el municipio de Carboneras".

Para Amérigo, lo importante, "además de demandar a la Junta de Andalucía su máxima implicación y a todas las administraciones, es tener muy presente que se abre ante nosotros una oportunidad muy importante mediante los convenios de transición justa, que hay que exigirle ya a la Junta de Andalucía que firme y ponga en marcha. Hay muchos proyectos muy interesantes que nosotros hemos estimado que, en los próximos años, pueden generar alrededor de 1.000 empleos. Es decir, que se cierra una industria muy importante para el municipio de Carboneras, con 500 puestos de trabajo directos e indirectos (en referencia a pérdida de empleos), pero se abre una oportunidad también muy importante con proyectos de industria y tecnología vinculadas directamente a la generación de energía renovable, proyectos vinculados también a los productos del mar que, como todo el mundo sabe, Carboneras es un pueblo eminentemente pescador y también, por qué no decirlo, vincularlo al resto de la comarca con la importantísima industria portuaria que tenemos".

El alcalde recalca que es necesario el apoyo de todas las administraciones y "Susana Díaz, con su presencia, así lo hace y se ha comprometido a que lo seguirá haciendo y es muy importante atender todos estos proyectos desde Madrid y que desde la Junta de Andalucía se actúe sin tibieza ninguna y firmemente en apoyo a la creación de empleo sostenible medioambientalmente y sostenible en el tiempo, y que respete el entorno que todo el mundo conoce alrededor de Carboneras y, principalmente, la salud de los carboneros".