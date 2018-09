Anoche la moda volvió a salir a la calle de la mano del evento TELVA La Moda en la calle by Silestone®, que tuvo lugar en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Los looks que se llevarán en la próxima temporada otoño-invierno desfilaron sobre una impresionante pasarela de Silestone® by Cosentino, elaborada en el color Eternal Calacatta Gold. Hilfiger Collection, Max Mara, Custo Barcelona, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Roberto Torretta, Devota & Lomba o Ágatha Ruiz de la Prada son algunas de las prestigiosas firmas que mostraron sus exclusivos diseños.

La belleza, elegancia y majestuosidad de Silestone® no dejaron indiferente a nadie, siendo sin duda uno de los focos de todas las miradas. La naturaleza y apariencia de Silestone® Calacatta Gold, unidas a los tonos, tejidos, cortes y movimientos de las prendas lograron crear un escenario único. Sobre la pasarela de Silestone® también hubo lugar para la música y las canciones “buenrollistas” del grupo Arnau Griso.

Esta es la segunda ocasión en la que la superficie de cuarzo Silestone® colabora con esta importante cita que la revista Telva celebra cada año, y que reúne a numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Silestone® vuelve a marcar la diferencia en un evento top para el mundo del diseño y la moda.