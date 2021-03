Térmica de Carboneras, ¿abierta o cerrada?

¿Cuál es la situación actual de la central térmica Litoral de Endesa en Carboneras? Hace más de un año la compañía solicitaba su cierre, a principios de este ejercicio se señalaba su reactivación ante la necesidad de energía por el impacto de la borrasca Filomena y la seguida ola de frío. Puede decirse que se encuentra en un estado latente y expectante ante lo que sucederá en una fecha clave, el 30 de junio. Y es que el Ministerio de Transición Ecológica aún no ha autorizado el cierre de la central y llegada esa fecha, de no pronunciarse, el silencio administrativo daría rienda suelta al cierre, tal y como apuntan desde UGT Almería.

En diciembre de 2019, Endesa presentaba la solicitud formal de cierre de la central térmica de carbón importado Litoral. Según comunicaba la compañía, la profunda modificación de las condiciones de mercado hicieron que esta central sufriera una importante falta de competitividad. Además, se apuntaba a que la empresa había analizado alternativas de funcionamiento de la planta mediante el empleo de biomasa, que, sin embargo, no habían resultado satisfactorias, tanto desde un punto de vista técnico y medioambiental, como económico. De acuerdo a Endesa, la solicitud era plenamente coherente con el objetivo de conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050, compromiso compartido y apoyado por la compañía y por todos los países que han firmado los acuerdos de la Cumbre de París COP21.

En febrero de 2020, el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, se reunía con los responsables del sindicato UGT-FICA Almería. En un comunicado de la representación del Gobierno central en Almería ya se señalaba la clausura de la central en sus términos de funcionamiento actuales para junio de 2021. En el encuentro, De la Fuente Arias transmitió a los representantes sindicales la voluntad del Gobierno de mantener un diálogo permanente para avanzar en perspectivas de futuro para la instalación industrial. Como informaron entonces desde el sindicato, en el marco de lo establecido en los planes Futur-e, Endesa respetaría el puesto de trabajo de todos los empleados de la central térmica, 113 en el caso de Carboneras. En concreto, se abrirán procesos de recolocación y se firmaría un acuerdo voluntario de salida para los trabajadores mayores de 55 años.

Llegado abril, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sellaron con Endesa, Iberdrola y Naturgy, propietarias de las centrales de carbón en proceso de cierre, y con CCOO y UGT, un acuerdo que consolida los convenios de transición justa. Según el Ministerio de Transición Ecológica, el documento recogía los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, que se ubican en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Asturias.

En diciembre del pasado año, Endesa lanzaba un concurso internacional de búsqueda de proyectos que posibilitasen el desarrollo económico e industrial en los terrenos de la central de Carboneras, una vez se ejecute su cierre y desmantelamiento. Asimismo, en febrero la compañía informaba de haber presentado ante Transición Ecológica una carta de interés para desarrollar en España, tanto en la península como en las zonas extrapeninsulares, hasta 23 proyectos relacionadas con el hidrógeno verde. En Almería se plantea la instalación de un electrolizador de 20 MW y la construcción de parques de generación renovable asociados con una potencia de 250 MW, que conllevaría una inversión de 187 millones de euros. Según Endesa, dentro del Plan Futur-e que la firma está llevando a cabo en Litoral, además del lanzamiento del concurso internacional para encontrar proyectos industriales, se plantea desarrollar en la provincia de Almería unos 1.500 megavatios de potencia renovable, principalmente fotovoltaica, que sustituyan los 1.159 megavatios de potencia de la central térmica Litoral. “Asociado al desarrollo de los proyectos fotovoltaicos, se impartirá formación en renovables para mejorar la empleabilidad de las personas, lo cual generará nuevas oportunidades de empleo para los habitantes de la zona”, apuntan desde la compañía.

Mientras las reuniones, palabras y planteamientos planean sobre la térmica carbonera, en enero de este año, a petición de Red Eléctrica España (REE) se ‘reanudaba’ la actividad en en la central para cubrir la demanda derivada de la extrema bajada de las temperaturas por el paso de ‘Filomena’. Asimismo, por lo que se conoce, REE no es partidaria del cierre completo de la central hasta 2025. Cuando la borrasca, Endesa puso en marcha los grupos 1 y 2 -es decir todos con los que cuenta- consumiéndose la reserva de carbón. Para ello, trabajadores ya reubicados en otros centros de la compañía tuvieron que regresar en comisión de servicio para que esto fuera posible. Antes y después, el grupo cerrado es el 1, pues el 2 (actualmente también sin funcionamiento) está disponible para el momento en que sea necesaria la generación de electricidad a partir de esta central. En esta línea, según ha podido constatar este diario, hay trabajadores que aún están al cargo del mantenimiento de dicho grupo, mientras unos ya han sido trasladados a otros centros y otros están a la espera de ello.

Según explica Jesús Manuel Quero, secretario de organización de UGT Almería y también miembro del comité de empresa de la central térmica Litoral, respecto a los anuncios de Endesa sobre sus planes para esta instalación no se han concretado ni inversiones ni los proyectos en sí a dicho comité. Además, apunta al impacto que el cierre de la térmica tendrá en la zona, ya no sólo en el empleo directo, sino también en los trabajadores de contratas de la empresa y en otros aspectos en que interviene la central. De acuerdo a las palabras de Quero, desde esta instalación de Endesa en Almería se suministra ceniza y yeso a Holcim y el cese de su labor también podría interferir en el precio del agua de la desaladora, ya que al no servirse de la misma el coste del agua para el resto de usuarios se podría encarecer.

El representante sindical también ‘envidia’ la unión política en torno a la central de As Pontes en Galicia, sobre la que Endesa también comunicó su próximo cierre, para buscar alternativas a la clausura. En este sentido, lamenta sentir la falta de interés de la Junta de Andalucía ante el futuro desmantelamiento de la planta.