Tortosa niega que haya bloqueo a la explotación de canteras en Macael

El delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones que ha hecho AEMA esta mañana en rueda de prensa, en las que también alude a un bloqueo “que no existe, por lo que no hay ningún riesgo de pérdida de puestos de trabajo”, ha señalado Miguel Ángel Tortosa, que ha explicado que el procedimiento está abierto y no se han agotado las vías administrativas.

El Servicio de Minas de la Delegación Territorial ha redactado un informe técnico que se basa en el artículo 42 del Real Decreto 975/2009, que establece el deber de los explotadores de derechos mineros de constituir un aval o equivalente para garantizar que se cumple la obligación de restaurar el suelo que se ve afectado por la actividad minera. Se trata, pues, de asegurar que haya fondos suficientes para acometer la restauración de la sierra de Macael cuando cesen las explotaciones de mármol.

Desde que se iniciaron las negociaciones con AEMA se han ofrecido desde la Junta facilidades, en forma y en plazos, para que las empresas puedan depositar los avales que exige el Real Decreto 975/2009 al tiempo que se mantiene la viabilidad de las explotaciones de mármol. Aquellas empresas que tengan dificultad para depositar los avales, siempre han tenido las puertas de la Delegación Territorial abiertas para buscar fórmulas que garanticen el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo hagan viable la su continuidad.