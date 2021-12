Twenix avanza en su expansión internacional y gana peso en Italia

Todo empezaba con una inversión de 10 euros para la compra del dominio twenix.com, este mes la startup ha cerrado una ronda de financiación de 2 millones de euros, liderada por Inveready, Banco Sabadell, JME Ventures y el VC internacional Brighteye (Venture Capital especializado en educación e inversor en ThePowerMBA y Ironhack en España), para potenciar y consolidar su expansión internacional y liderazgo en la comunicación en inglés para empresas. Ésta es la tercera ronda de inversión que la firma almeriense concluye con éxito, tras las dos anteriores en 2020 de 335.000 euros y un millón.

Gracias a esta nueva ronda de financiación el equipo de Twenix seguirá mejorando la plataforma, incrementando el número de profesionales y, sobre todo, se centrará en consolidar su proceso de internacionalización para poder llegar a un mayor número de compañías que demanden esta nueva forma de aprender a comunicarse en inglés en todo el mundo.

“Estamos muy contentos de que JME y Banco Sabadell hayan vuelto a confiar en nosotros y que se hayan unido nuevos players de referencia en España e internacionales como Inveready y Brighteye”, explica Miguel Sanz, CFO y cofundador de Twenix, quien capitanea la firma junto a Jorge Moreno, Daniel Delgado y José Antonio Ruiz.

55 personas forman parte del equipo humano interno de Twenix; en enero de este año eran 19

Concretamente, Moreno, CEO de Twenix, detalla que, por un lado, el objetivo es seguir creando producto de acuerdo a temáticas profesionales diseñadas por expertos de cada sector. Y es que el método de Twenix es ultrapersonalizado y específico para cada empresa de acuerdo a sus necesidades, “lo que hacemos es entender el día a día de nuestros usuarios para ayudarles a desenvolverse en su entorno”. La empresa cuenta entre sus clientes con destacadas compañías en España como Catalana Occidente, Loewe, Louis Vuitton o Just Eat, entre otras. Por otro lado, Twenix está inmersa en un proceso de internacionalización y es que si bien cuenta con clientes en países lejanos como Japón o México, su finalidad es conseguir una mayor implantación en distintos territorios como actualmente está haciendo en Italia, donde ha cerrado sus primeros clientes.

En sesiones individuales de tan solo 26 minutos One to One, con profesores de diferentes nacionalidades, Twenix enseña a los usuarios a comunicarse en inglés a través de mini cursos centrados en temas empresariales que han sido desarrolladas por el equipo de educación junto con profesionales de primer nivel de las diferentes áreas de la empresa. Se apoyan en un fuerte desarrollo tecnológico para personalizar cada clase según el nivel y experiencia del usuario. El alumno elige en qué temas quiere formarse según su nivel de inglés y, a través de esa tecnología, puede reforzar y recordar los objetivos y errores cometidos a través de un seguimiento personalizado.

La firma almeriense, que se fraguaba en las instalaciones de El Cable, pertenecientes al programa Andalucía Open Future (iniciativa de la Junta de Andalucía y Telefónica) constituyéndose como empresa en 2016, dispone de oficinas en Almería y Madrid, si bien también cuenta con parte de su equipo repartido por otras zonas españolas como Barcelona o Málaga. Twenix cuenta con un equipo en pleno crecimiento, especializado en educación, producción, administración y finanzas y ventas y marketing; respecto a lo último, la startup incorporaba a su equipo en agosto del presente año a Juan de la Torre, quien fuera director de este área en Cabify, como explica Moreno.

El crecimiento de la compañía en cuanto a implantación en territorios así como económico, puesto que anualmente triplica su facturación, va aparejado de un aumento de su capital humano, “en enero del presente ejercicio el equipo interno de Twenix estaba compuesto por 19 personas, ahora somos 55”, señala Jorge Moreno. Además de estos profesionales, dentro de su plataforma se encuentran profesores nativos de distintos países de habla inglesa, o en los que el inglés es el idioma principal, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia e incluso Países Bajos o Sudáfrica. De esta manera los usuarios pueden aprender a comunicarse correctamente en inglés en distintas áreas de su entorno laboral y acostumbrándose a diferentes acentos. “Queremos dotar a las empresas de esa seguridad que necesitan los profesionales para que el inglés deje de ser una barrera de una vez por todas”, insiste Moreno.