UGT y CCOO Almería ponen rumbo a Sevilla para pedir una recuperación real en Andalucía

Los sindicatos denuncian que el Gobierno andaluz, desde el inicio de la legislatura, y sobre todo aprovechando la pandemia, ha puesto en marcha políticas especialmente dañinas para la mayoría social. Es por ello que mañana, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo Decente, se ha convocado una gran manifestación en la capital andaluza exigiendo un cambio de rumbo de las políticas en esta comunidad y que se sienten con los sindicatos parar pactar una hoja de ruta que se plasme en un gran acuerdo para una recuperación justa y real tras la pandemia.

Para CCOO y UGT, el Gobierno que preside Juanma Moreno ha tenido como objetivo una rebaja fiscal selectiva, regresiva e ideológica. En este sentido, ambos sindicatos lamentan como estas políticas han afectado a servicios esenciales como son la sanidad, educación, servicios sociales y en todo el sector público. Ya que se siguen produciendo privatizaciones, externalizaciones y precarización constante.

Además, por parte de este Gobierno se ha diseñado una senda desreguladora que puede suponer una “alfombra roja” para las empresas en Andalucía, pero de consecuencias imprevistas y previsiblemente nefastas para el desarrollo y futuro de la economía y las condiciones laborales y de vida de la ciudadanía andaluza.

Con respecto a llegada de los Fondos Europeos que deben ir dirigidas hacia una recuperación real, el Gobierno Andaluz ha practicado una constante opacidad y oscurantismo en la gestión de los mismos, desde no dar explicaciones de dónde y cómo se emplean esos fondos, no incluirlos en los presupuestos para evitar su discusión parlamentaria o incluir un “Fondo de Contingencia para la COVID-19” que no determina el destino final de los fondos.

Es por ello que, para UGT y CCOO es necesario la apertura de la mesa de negociación y el dialogo social en la negociación de los fondos europeos y que tenga como base un compromiso de transparencia y difusión mediante un “Informe sobre la aplicación de los Fondos Europeos” cierto y concreto que plasme la ejecución de todo lo recibido hasta ahora y la planificación de los que se ejecutarán al menos en 2022.

Junto a ello, se precisa revitalizar las instituciones que canalizan la participación ciudadana en Andalucía a través de la recuperación de sus dotaciones presupuestarias y dinamizar su funcionamiento junto al cumplimiento del compromiso de articular una Ley que regule y garantice la participación institucional de los Agentes económicos y sociales en nuestra comunidad.