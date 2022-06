UGT avisa: “O hay subida de salarios o hay conflicto”

"O hay subida de salarios o hay conflicto". UGT no baraja otras opciones. Así lo afirmaba esta mañana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, antes de la asamblea consultiva de delegados de UGT en Almería, para analizar el impacto de la reforma laboral y cómo afrontar las reivindicaciones pendientes. El representante sindical advertía de que, tras una reunión este jueves con más 1.500 personas que están sentadas en las mesas de negociación de los convenios colectivos, abren "un proceso de conflicto muy serio" e insistía en que la patronal debe ser consciente de la necesidad de la subida salarial para paliar "la inflación desbocada".

Precisamente este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba el índice de precios al consumo que sigue subiendo, un 1,1% en el caso de Almería en mayo respecto al mes de abril. "Estos datos demuestran que la situación actual es un desastre para los trabajadores de este país y que se les tiene que compensar con subida de los salarios, porque estos precios está claro que han venido para quedarse", trasladaba Álvarez.

El secretario general de UGT exponía que los salarios en España llevan congelados prácticamente desde el año 2000, "si contamos la masa salarial del país desde 2008 no se han subido los salarios, hay convenios que han subido, pero hay muchas personas que han cambiado de convenio colectivo y han pasado empresas de servicios integrales y se les ha bajado el salario. Si no fuera por la subida del SMI (salario mínimo interprofesional) esto sería un desastre, suerte hemos tenido de que los sindicatos hayamos cogido la bandera para llegar a esos 1.000 euros de salario mínimo, que el año que viene serán 1.050 pero que vamos a tener que revisar al alza por la inflación". Álvarez ha defendido como francamente moderada la propuesta que han planteado de un incremento progresivo en tres años, "eso sí con una cláusula de revisión salarial ya que "nadie puede pretender que los sueldos suban un 3,5% y los precios suban el 8% y más cuando eso no se corresponde con lo que está ocurriendo en las empresas".

Álvarez aseguraba que las movilizaciones que se registran estos días en el sector del metal en Cantabria, como antes se registraron en Cádiz, son solo el inicio de la coordinación de las movilizaciones, de la paralización del país en sectores muy importantes de la producción".

En cuanto a la reforma laboral, el secretario general pide su reconocimiento, consenso y compromiso por parte de los partidos político. El instrumento de los ERTE en la pandemia, las políticas sociales o la reforma de las pensiones han sido otros de los temas abordados en el encuentro.

En línea con Álvarez se pronunciaban también Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería, y Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. "Hoy se han conocido datos del IPC que respaldan las propuestas que mantenemos a nivel provincial de cara a los 14 convenios que tenemos enquistados y a la situación de los trabajadores, con un salario medio muy bajo que ronda los 15.000 euros al año, de los peores tanto a nivel regional como nacional". Decía Vidal, quien pedía a la patronal que se siente a negociar con ganas, "el IPC nos está desbordando y los trabajadores con sus salarios no llegan para vivir".

Carmen Castilla, por su parte, además de insistir en el incremento salarial, hacía hincapié en la necesidad de impulsar la industria en Andalucía, "si no apostamos por ella, no tendremos empleo de calidad". La representante sindical andaluza recordaba que en el mes pasado bajó el paro en España, Andalucía pero repuntó en Almería; "esto fue debido, entre otras variables, a la dependencia de sectores como la agroindustria y el turismo. No podemos tener esa volatilidad en el empleo".