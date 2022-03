UGT denuncia que no hay un plan de empleo claro en Almería

El paro a nivel nacional se situó en febrero en 3.111.684 personas, en Andalucía 809.959 y en Almería en 58.099 desempleados y desempleadas, de los cuales, 2 de cada cinco almerienses desempleados no contaron en enero con ninguna prestación.

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el paro crece en Andalucía en 4.394 personas (0,55%), y en Almería en 940 personas (1,64%), mientras a nivel nacional baja el desempleo en -11.394 personas (-0,36%).

Por sectores productivos, el paro subió este mes en agricultura (4,06%), servicios (1,25%) y personas sin empleo anterior (5,07%). El sector servicios continúa recogiendo a casi el 65% de los parados (64,89%) seguido de la agricultura que abarca el 13,38% de los y las desempleadas almerienses.

Las mujeres paradas en Almería (33.383) se han incrementado este mes en 789 personas mas y suponen ya el 57,46% del desempleo en la provincia. La brecha de género sigue patente, superando la cifra que presentaba en el año prepandemia.

Por provincias el desempleo en Andalucía solo desciende en Cádiz (-0,51%), Huelva (-4,79%), y Málaga (-0,93%). Por el contrario se ha incrementado en las restantes provincias andaluzas, destacando el fuerte incremento sufrido por la provincia de Jaén (10,72%).

Un dato positivo ha sido este mes el incremento de la contratación indefinida, que ha supuesto el 16,7% respecto de la temporal que ha situado en el 83% en nuestra provincia gracias a la implantación de la Nueva Reforma laboral.

La Secretaria General de UGT Almería, Carmen Vidal, ha valorado negativamente este nuevo incremento del paro en la provincia, que se aleja a un 3,5%de los datos de febrero 2020, año prepandemia, al tiempo que a nivel nacional se mejoran esos datos con un 4,1% “El porcentaje de paro en nuestra provincia es de los más altos a nivel andaluz y estatal. Andalucía se está quedando en el furgón de cola del Estado y Almería está siendo la provincia peor tratada a nivel Regional. No hay un plan de empleo claro en nuestra provincia, y la Junta de Andalucía aún no nos ha explicado como va a dotar de recursos ese “plan” así como tampoco sabemos a qué proyectos se van a destinar los Fondos Next Generation en la provincia de Almería”

Carmen ha recordado que Almería está por debajo del 10% de industrialización, y ha denunciado que continúa siendo la provincia con los salarios más bajos a nivel estatal, así como que "contamos con 14 convenios paralizados por la Patronal. Desde UGT Almería instamos a poner medios para erradicar el fraude laboral y el empleo sumergido, dotando de recursos a la Inspección del Trabajo puesto que la legislación laboral debe cumplirse. De nada sirven los cambios introducidos en la Reforma laboral si la Inspección no cuenta con los recursos necesarios para garantizar su efectiva aplicación”,

UGT Almería sigue reclamando la necesidad de iniciar la Mesa del diálogo social para tratar otros temas pendientes que no se acordaron en diciembre,” porque la Sociedad no puede seguir soportando tanta desigualdad y la Mejora del Trabajo es una herramienta para evitarla”