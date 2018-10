"UGT lleva desde 1988 luchando y no van a acabar con nosotros"

Ugt conmemora este año su 130 aniversario tras su constitución en 1988 de la mano de Pablo Iglesias. Para celebrarlo con los ciudadanos llevará a cabo una serie de actividades, que arrancarán el próximo viernes 5 de octubre, con la inauguración de una exposición en la Biblioteca Villaespesa que recorrerá la historia del sindicato, los derechos logrados y también los arrebatados en los últimos años. De acuerdo a Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería: "Hemos querido hacer este acto porque creemos conveniente que la sociedad conozca todo lo que ha hecho el sindicato en la democracia por la defensa de los trabajadores". La exposición está compuesta por 20 paneles (14 de carácter histórico y 6 temáticos) que recuerdan, según Vidal, "todos los derechos que hemos conseguido y, durante la crisis, la pérdida de los mismos que nos toca otra vez reivindicar".

La responsable sindical recuerda que los derechos que tenemos, no los tenemos porque sí, sino porque muchos lucharon por ellos. En este sentido, detalla que UGT ha estado al lado de los trabajadores durante estos 130 años, lo que llevó incluso a que muchos sindicalistas fueran represaliados, se mantuvieran en la clandestinidad, fueran a la cárcel y, también, asesinados. Vidal cita como ejemplo las maestras de la República, "muchas de ellas, por defender una educación pública de calidad fueron encarceladas y otras asesinadas". En esta conmemoración, "queremos defender esos nombres, que salgan a la luz pública, daremos charlas en las que daremos a conocer todos los represaliados de la UGT Almería, quiénes fueron, qué pasó con ellos y se recuerden".

La "Exposición 130 Aniversario UGT", que permanecerá hasta el 26 de este mes en la biblioteca, será inaugurada a las 19:00 horas en un acto en el que, además de Vidal y representantes de las distintas administraciones, intervendrá Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía; también, en él actuará el Cuarteto de Almería que interpretará los himnos de Andalucía y la Internacional y otras piezas relacionadas con la constitución de la UGT. También se proyectará un vídeo de los 130 años realizado por la UGT a nivel estatal.

Otra de las acciones programadas tendrá lugar el 19 de octubre en el Museo Arqueológico de Almería y consistirá en una charla histórica "de cómo comienza el sindicato en Almería con la visita de Pablo Iglesias y la constitución de distintos gremios en la zona de Pescadería", guiada por Fernando Martínez, director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia. Como señala Carmen Vidal, es necesario conocer el pasado del que tenemos que aprender para no cometer los mismos errores; así añade: "Hay que enseñar en las escuelas la importancia de los sindicatos, de la lucha obrera, que hubo una Guerra Civil y toda la historia de España, no fragmentada". Ese día, UGT Almería también homenajeará a todos sus secretarios generales y entregará un pin a afiliados con más de 30 años de antigüedad, "pues son la parte más importante del sindicato". Ya desde el 2 de noviembre al 31 de julio se procederá a la exposición itinerante del 130 aniversario y que está disponible para todos los municipios que quieran contar con ella. De hecho ya hay citas cerradas como en Cuevas del Almanzora desde el 2 al 15 de noviembre, en Benahadux del 1 al 14 de diciembre, en Vícar del 1 al 14 de abril, y en Almería: del 1 de mayo, 'Día de trabajador', al 15 de dicho mes en la sede de la Diputación Provincial, y del 17 al 30 de mayo en la Universidad. Asimismo, hasta a agosto que concluye la celebración del aniversario a nivel nacional, se programarán otras actividades como mesas de debate o ciclos de cine.

Y si han pasado 130 años de lucha en defensa de los trabajadores esperan, al menos otros tantos, para seguir estando al lado de la clase obrera, apoyo no menos necesario tras los últimos años en que se han destruido derechos y ha aumentado la desigualdad. En este aspecto, la secretaria general de UGT Almería insiste en que con la crisis económica y mundial sufrida hay quien se ha lucrado, "la riqueza se ha centralizado en una treintena de empresarios, más millonarios que hace diez años, mientras hay diez millones de pobres en España". Ante esto, el sindicato ha luchado por defender la clase trabajadora con manifestaciones, concentraciones, pero ha sido muy complicado, apunta Vidal, quien añade que también ha sido una lucha con algunos medios de comunicación que han intentado arrebatar su papel en la sociedad y acabar con sindicatos de clase. "Hay cosas que se han podido hacer mal, hay que rectificar y, si hay delitos, tienen que estar en cárcel las personas que los hayan cometido. Eso lo tenemos claro, pero no podemos olvidar que UGT lleva desde 1988 luchando por la clase trabajadora y no van a acabar con nosotros. Hemos levantado cabeza y contamos con más de 8.000 afiliados en Almería". Y es que el trabajo sindical es constante y más en la provincia almeriense donde los frentes abiertos son muchos y variados, algunos compartidos con el resto de España, pero otros no.

Huesos duros de roer están siendo los convenios colectivos, de los que sectores como el mármol carecen, otro, como el del textil, se ha peleado hasta el último momento y se resolvía esta pasada semana, mientras la paralización afecta a otros como el del campo. Respecto al último, Vidal explica que las tablas salariales están muy por debajo y no llegan si quiera al salario mínimo interprofesional, mientras otro punto es la temporalidad, "tenemos sentencias ganadas que señalan que tienen que hacer a trabajadores fijos discontinuos; queremos que el convenio incluya esto y no quieren. También, gracias a nuestros abogados, hemos detectado brechas salariales".

Entre los convenios que se acaban de firmar está el de la hostelería. La responsable sindical señala la situación precaria de colectivos como las camareras de piso, "algunas están ganando tres o cuatro euros la hora". Vidal explica que se ha acordado la subida salarial del 10% hasta 2020, un 5% este año. "Sabemos que es poco para las categorías más bajas pero la situación era complicada pues los empresarios no querían, a pesar de que el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANCE) lo ha establecido del 2% al 3%"; pero se han logrado otros objetivos como bloquear la externalización de servicios o el tener que hacer fijos discontinuos quienes llevan años trabajados en la empresa, "era el peor convenio de toda Andalucía".

Pero queda mucho por hacer y de ello es consciente la responsable de UGT en la provincia. Uno de los objetivos es la derogación de la reforma laboral. En esta línea, Vidal recuerda las reuniones que se están teniendo a nivel confederal con el nuevo Gobierno, que si bien no pudiera tumbarla por la falta de apoyos en el Congreso, sí puede introducir modificaciones, "cuando se pone voluntad, se consiguen las cosas. Si no lo hacen estamos dispuestos a llevar a cabo movilizaciones". Entre los aspectos que se pueden y deben cambiar están los tipos de contratos, acabar con los falsos autónomos, la Ley de Mutuas, el abaratamiento de despidos e introducir un plan de choque contra la siniestralidad laboral.

Carmen Vidal ya ha cumplido dos años al frente del sindicato en esta provincia, para ella es muy gratificante que una mujer lidere la organización, "es un orgullo defender los derechos laborales de los trabajadores y poder presentar el 130 aniversario de la UGT, pero queda mucho por hacer: evitar la precariedad, siniestralidad, acabar con la brecha salarial..."