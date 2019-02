Unica Group tiene en su órbita a dos firmas de Almería para integrarlas en su seno

Unica Group participa, un año más, con expositor propio, en Fruit Logistica, que se convierte en punto de encuentro y un auténtico termómetro para medir cómo va la campaña hortofrutícola almeriense. Por el discurren sus clientes, que acuden estos días a la feria alemana, y de esta forma pueden mantener reuniones de trabajo para planificar lo que queda de curso agrícola, así como esbozar las líneas maestras del siguiente. Es también parada obligatoria de representantes institucionales y colegas del sector hortofrutícola almeriense, así como de otras provincias agrícolas, que acuden a él como punto de encuentro casi obligado para comentar y analizar el devenir de esta industria.

El presidente de esta cooperativa de segundo grado, José Martínez Portero, recuerda que el clima es un factor que condiciona demasiado. “Ocurre todos los años, con el calabacín, el pepino y la berenjena, en función del clima, así se comportan los precios, nosotros no somos capaces, porque no nos da la gana, de organizarnos para poder regular esto, que podemos hacerlo”. Por eso, los precios fluctúan de esa manera como está ocurriendo este año, que está siendo una “montaña rusa”, según lo están calificando muchos empresarios del campo almeriense.

Portero lo tiene claro y pide una mayor y mejor organización. “Si el tiempo es capaz de regular estas cosas, ¿por qué el sector no lo puede hacer?”, se pregunta.Acerca de la actual campaña agrícola, el presidente de Unica Group asegura que lo que está sucediendo a escala general en el sector también les afecta a ellos. “Que podamos amortiguar un poco mejor el golpe mejor que el resto, pues no lo sé, lo que sí sé es que nos gustaría mejorar la situación que tenemos ahora”, apunta, a la vez que añade que está siendo una campaña “regular, sin llegar a ser mala, pero tampoco es para tirar cohetes”. Por eso, indica que hay que esperar al final para hacer balance y ver si sale la media, “que yo espero que salga”.En cuanto a las previsiones que maneja la cooperativa para este año, asegura que se está creciendo tanto a nivel de integración de nuevas entidades, como a nivel orgánico, con la suma de nuevos agricultores, que supone “otro 15%”, cifra el presidente, que sumado a “otro 15% por el lado de las integraciones” arroja un total de “un 30% de crecimiento”.

Preguntado por posibles movimientos e integraciones a corto y medio plazo, Martínez Portero vaticinó que ya hay dos cooperativas almerienses en la órbita de Unica Group que podrían sumarse y formar parte de su grupo a partir de la próxima campaña.

José Martínez Portero, presidente de Unica Group "Para Unica Group, Reino Unido supone el 15 ó el 20% de las ventas, solo le supera Alemania"

Respecto al Brexit, afirmó que no están demasiado preocupados porque “cada día hay noticias nuevas sobre ello”. Por este motivo, recuerda que si Reino Unido sale definitivamente de la Unión Europea, “nos va a suponer un palo fuerte, pero si se sale y se mantiene una posición de protección con las fruta y hortalizas, no nos va a pasar nada”. También insiste en que, pase lo que pase, ya se ha dicho que no van a tocar el tema de las aduanas para evitar un posible colapso a la hora de introducir la mercancía en el país. De todas formas, insiste en que habrá que estar preparado para actuar con la mayor rapidez posible en cuanto se conozca el resultado final. “Para Unica Group, Reino Unido es un mercado que supone entre un 15 y un 20% de las ventas, y solo le supera Alemania en volumen de compras”, puntualiza Martínez Portero.