Unica Group asiste a Fruit Logistica como líder en exportación hortícola

Unica Group asiste a una nueva edición de Fruit Logistica para encontrarse con clientes ya consolidados y siempre con la idea de entablar contacto con clientes potenciales y mostrarles su proyecto basado en la innovación, la fiabilidad en el suministro, la sostenibilidad, el volumen y la diversidad. UNICA despliega un año más todo su potencial en Berlín, donde atenderá a sus clientes en el Pabellón 18, stand A05.

Con otro año muy positivo en términos de resultados, Unica prevé superar los 500 M. kilos al cierre de la campaña 2019/2020. El mercado internacional es de enorme importancia y prueba de ello es que UNICA ha vuelto a erigirse como la primera exportadora hortícola de España en el año 2018, con 290 millones de euros (fuente Alimarket).

La reciente llegada de Nulexport, cooperativa histórica de Castellón, que ha sido la última en sumarse al proyecto de Unica, viene a completar la gama de cítricos de Unica, con la incorporación de productos como la clementina. Pero en Berlín se exhibirá además el amplio catálogo de Unica que llega ya a 100 productos, entre los que destacan los clásicos: pimiento, tomate, pepino, melón y sandía, calabacín o berenjena, el brócoli o la lechuga, pero a los que se han ido sumando en ediciones recientes el ajo, las zanahorias, la patata o el boniato.

La feria sirve como escaparate para mostrar las últimas tendencias. El formato take away o snack listo para tomar va cobrando cada vez mayor revelancia y encaja con las nuevas necesidades de los clientes. En esta línea, Unica llevará sus especialidades de pepino snack, pimiento sweet bite y tomate cherry y cherry pera rama. Como novedad, todos ellos se están comercializando online en formato de cajas saludables de snacks. Los Al dente, realizados en colaboración con Grupo AN, también estarán muy presentes en la feria, se trata de semipreparados para que el consumidor les dé el toque final añadiendo los aderezos necesarios para cada receta.

Crecimiento en eco

Como siempre, se ofrecerá a todos los clientes la oferta en el segmento ecológico puesto que hay un crecimiento imparable de la línea de ecológico en Europa y los clientes están cada vez más interesados. Además, se va a promocionar de manera especial el tomate de sabor ‘Adora’, con degustaciones para que aquellos que visiten nuestro stand, puedan disfrutar de su intenso sabor.

El consumo de frutas y hortalizas no hace sino crecer y cada vez son más los mensajes que circulan en las redes sociales sobre alimentación saludable con palabras como ‘comida real’, ‘alimentación saludable’, ‘vegano’, ‘vegetariano’… que refuerzan la idea de que las frutas y hortalizas frescas son la principal fuente de salud de la alimentación y es una oportunidad para el sector que debemos aprovechar, ya que vendemos salud a Europa.