Unica y Kimitec quieren llegar juntos a la meta: cero residuos en frutas y hortalizas

Aunque llevan unos meses trabajando internamente de manera conjunta, ya es oficial: Unica Group y MAAVi Innovation Center de Kimitec caminan de la mano para lograr el residuo cero en el ámbito de las frutas y hortalizas.

La cooperativa de segundo grado y primera exportadora hortícola de España y el mayor centro de biotecnología dedicado a la agricultura natural de Europa han firmado un acuerdo estratégico de colaboración por el que MAAVi investigará soluciones naturales a medida para alcanzar una producción hortofrutícola libre de residuos.

El objetivo final es dotar a los agricultores de la cooperativa de las herramientas naturales, eficaces y sostenibles necesarias para alcanzar los objetivos que planea la Unión Europea con su estrategia Farm to Fork (De la granja a la mesa) y la Organización de Naciones Unidas con sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Tal y como señala la estrategia Farm to Fork de la UE, la utilización de plaguicidas en la agricultura contribuye a la contaminación del suelo, el agua y el aire. A su vez, el exceso de nutrientes en el medio ambiente es una fuente importante de contaminación que repercute negativamente en la biodiversidad y en el clima. Por esto motivo, la UE propone reducir para 2030 un 50 % el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, un 50% el uso de los plaguicidas más peligrosos, las pérdidas de nutrientes al menos un 50% sin alterar la fertilidad del suelo y reducir el uso de fertilizantes al menos un 20%. Estos objetivos son tan ambiciosos como necesarios. Sin embargo, aún no existe una regulación específica para agilizar el registro de biopesticidas en Europa, ante lo que se prevé que en los próximos años los agricultores queden sin herramientas.

En palabras de Antonio Domene, vicepresidente de Kimitec: “Hace más de 14 años, Kimitec, se propuso ser la alternativa a los productos de síntesis química en la agricultura, situando la productividad natural, la salud del consumidor y el respeto por el medio ambiente, en el centro de la ecuación de la producción agraria”. A esto añade que todavía existen numerosas problemáticas para las que no hay una solución natural disponible igual de eficaz que la herramienta de síntesis química, "en los próximos años veremos desaparecer muchas materias activas de síntesis química, por eso, estas alianzas de investigación privada son tan importantes”. Problemáticas como Tetranychus urticae, Bemisia tabaco, Thrips, Myzus persicae o la temida Tuta absoluta, que causa serios problemas a los agricultores de tomate de todo el mundo que anualmente invierten en su control más de 38.000 millones de dólares y para la que en los últimos años en la UE se han prohibido un 32 sustancias activas de síntesis química, quedando en uso 30 de las 62 inicialmente aprobadas para su control.

Para Unica, permanecer competitivos en los mercados internacionales ante la cada vez mayor oferta hortofrutícola desde distintos lugares del mundo es todo un reto, afirma Diego Calderón, subdirector de la cooperativa. "Este acuerdo de investigación con MAAVi Innovation Center y nuestro compromiso con la sostenibilidad refuerzan el vínculo con nuestros clientes, que es nuestro principal objetivo y lo que nos permite seguir creciendo de manera sostenida en el tiempo”.

Según la UE, una dieta sana y basada en productos vegetales reduce el riesgo de enfermedades potencialmente mortales y el impacto medioambiental del sistema alimentario.

Con el MAAVi Lab, ambas empresas se comprometen a crear un entorno alimentario adecuado para que la elección saludable y sostenible sea la más fácil, garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles, combatir el cambio climático, proteger el medioambiente y preservar la biodiversidad.