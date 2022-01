Juan José Urrutia, director consultor de BNI Almería en el Levante, ejemplo de ‘Givers Gain’

Los resultados avalan la metodología de trabajo de BNI (Business Network International), una organización especializada en el marketing por referencias. Los miembros de los grupos solicitan colaboración entre sí para llegar a sus clientes potenciales, que a menudo se encuentran dentro de las esferas de contactos que cada miembro tiene. Esta forma de trabajar aumenta considerablemente el crecimiento de las empresas de los miembros, al disponer de una red de referenciadores que recomiendan sus servicios o productos y facilitan posibles nuevas oportunidades de negocio.

En la provincia, son muchos los empresarios que a diario trabajan basándose en la ley de la reciprocidad. Sus miembros son conscientes de que es muy importante saber que para recoger hay que sembrar. Como Juan José Urrutia, miembro de BNI ALM Ahora desde marzo de 2017, fecha en la que decidió emprender su negocio Hertia Motor Service, un taller mecánico generalista que cuenta con la confianza de sus clientes gracias a ofrecer una atención más cercana, sencilla y transparente “buscando siempre la solución más adecuada para el mantenimiento y reparación del vehículo con la máxima calidad, comodidad y rapidez”, explica Urrutia, además, director consultor del nuevo grupo de BNI en el Levante Almeriense, BNI ALM Impulsa.

La apertura de su taller y su integración en BNI van de la mano. Cuando se le presentó la oportunidad de pertenecer a la red de referencias más importante del mundo, no lo dudó un instante. “Entendí que sería bueno para mi negocio y así ha sido. Desde el inicio ha sido un apoyo para mí tanto personal como profesionalmente”, explica, apostillando además que “compartes inquietudes, ideales y proyectos con tus compañeros”.

En Hertia Motor Service, con sede la calle Sierra de la Controversia número 33, en Viator, concretamente en el Polígono Industrial La Juaida, realizan todo tipo de operaciones de mantenimiento preventivo y reparación relativas a la mecánica general del vehículo, además, cuentan con las últimas herramientas en diagnosis multimarca; así como transformación GLP, servicio de renting y compra venta de vehículos. Pero si algo les distingue en el sector es su servicio ITV. No solo someten el vehículo a una revisión previa completa que garantiza superar con éxito la Inspección Técnica de Vehículos si no que, si un cliente no tiene tiempo para pasar la ITV “nosotros lo hacemos por él. Llevamos su vehículo a la Inspección y lo retornamos al taller para su recogida”, explica Urrutia.

Juan José tiene más que integrada la filosofía de BNI: 'Givers gain', 'Los que dan, recibirán'. Cuando estalló la pandemia por COVID-19, pese a las pérdidas económicas a las que el taller se vio abocado, no cejaron sus ganas de aportar y ayudar a los demás. Adquirió junto a su hermano Víctor Urrutia, su socio en el taller, una máquina de ozono para ayudar en la desinfección de los vehículos oficiales de aquellos que velan por la seguridad y la salud desinfectando de manera totalmente gratuita vehículos oficiales. “Solo hicimos lo que estaba en nuestra mano para que todo fuese un poco mejor. Compramos la máquina cuando casi nadie tenía”, recuerda. Fue gracias a BNI que dieron difusión “y pudimos dar soporte a ambulancias, Policía Local, Guardia Civil e, incluso, desinfectamos mascarillas y equipos de protección cuando casi ni había ni se sabía si era efectivo”, matiza.

Para Urrutia BNI es una parte más de su negocio. “Hoy en día no me imagino mi negocio sin BNI, es una pata más”, concluye.