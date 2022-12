Vellsam lleva sus novedades en Áreas Verdes al Congreso Anual de Greenkeepers en Marbella

La multinacional Vellsam Materias Bioactivas ha llevado en los últimos días al 43º Congreso Anual de Greenkeepers, organizado por la Asociación Española de Greenkeepers en Marbella (Málaga), y a través de la línea de Áreas Verdes de la compañía, sus productos nutricionales de última tecnología para cespitosas y sus más recientes novedades para este tipo de césped deportivo, en una edición en la que se han podido desarrollar dos talleres de campo, coincidiendo con la celebración del Torneo de Greenkeepers en Atalaya Golf.

Las diferentes propuestas formativas de este congreso se realizaron en el Palacio de Congresos de Marbella y contaron con ponencias y mesas redondas que giraron en torno al agua, por un lado, y a la agronomía y los fitosanitarios, por otro. Durante la celebración del congreso se celebraron también la tradicional cena de gala y la asamblea de socios.

En este Congreso Anual de Greenkeepers, Vellsam, cuya representación estuvo encabezada por la directora de Marketing, María Castillo, y la responsable de Áreas Verdes, Raquel Calatrava, expuso su catálogo de nutricionales, con los que mantiene su apuesta por la reducción del uso de fitosanitarios mediante una nutrición que consiga una planta más sana y con menos problemas. La compañía continúa investigando con el objetivo de mejorar la resistencia de la planta frente a agresiones externas que interfieren de manera directa en el desarrollo de las cespitosas. Su gama de productos de última tecnología nutre y prepara la planta para este tipo de eventos, reduciendo de manera considerable el uso de fitosanitarios.

La gama de productos de Vellsam Áreas Verdes está compuesta por diferentes líneas específicas que están estrechamente interrelacionadas, como son la fertilidad del suelo, la bioestimulación o la actuación frente al estrés, y están en continuo desarrollo para adaptarse a las necesidades de cada tipo de césped, demostrando la eficacia de su uso y consiguiendo plantas más sanas.

Una de las principales líneas de trabajo de Vellsam Áreas Verdes son los fertilizantes NPK de nueva generación en forma de gel, con un alto contenido en nitrógeno, fósforo y potasio a los que se incorporan vitaminas esenciales. La tecnología gel está basada en la selección de nutrientes de alta calidad exenta de cloruros y una generación de coadyudantes que facilitan su aplicación y su asimilación por parte de la planta, así como su eficacia.

Root Plus Green es un potente enraizante que actúa rápidamente a bajas dosis, incrementando de manera notable la masa radicular, especialmente la cantidad de pelos absorbentes. Aminogreen Fe Faster es un hierro de fácil y rápida asimilación por parte de la planta, al estar complejado con aminoácidos de doble hidrólisis enzimática, mejorando notablemente el color de la planta tanto en intensidad como en homogeneidad. Osmogreen y Osmogreen Plus son osmorreguladores ideales para situaciones de estrés abiótico, siendo productos compuestos de forma mayoritaria por glicina betaína, añadiendo prolina en el caso de Osmogreen Plus para situaciones extremas de estrés.

El uso de elicitores como Greenforce One Elicitor es una nueva y potente herramienta para la protección de la planta frente a situaciones de estrés tanto biótico como abiótico, con sustancias naturales que actúan como bioestimulantes y moduladores de la respuesta de defensa de las plantas frente a dichas situaciones, permitiendo la reducción de productos de síntesis química contra patógenos y situaciones ambientales adversas. Fitoforce K es otro elicitor que activa los sistemas naturales de defensa de la planta, con un efecto directo sobre el metabolismo fúngico de ciertos patógenos de suelo.

Greenspirull +C es una microalga específica spirulina, rica en aminoácidos, fitohormonas, oligoelementos y antioxidantes, a la cual se ha incrementado la concentración en citoquininas naturales, reguladoras indispensables para la planta durante y tras episodios de estrés, mejorando su crecimiento y desarrollo.

Bactron y Rhyzoprime son complejos microbianos que mejoran tanto la estructura como la fertilidad del suelo, permitiendo la reducción paulatina del uso de fertilizantes minerales e inhibiendo, al mismo tiempo, el ataque de patógenos, con lo que también se reduce notablemente el uso de fitosanitarios, siendo indispensables para tener un suelo y planta vivos de forma totalmente sostenible.