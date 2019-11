YPRO+, alternativa para la desinfección no química de semillas de tomate

El avance en el campo de la seguridad alimentaria es constante en el campo almeriense. Ahora, uno de sus nuevos hitos en este sentido es fruto del contrato suscrito entre Ifapa y la empresa Agrointec para la ejecución del proyecto de investigación “Estudio de viabilidad del sistema YPRO para su uso en la desinfección no química de semillas de tomate”, sistema patentado por la compañía norteamericana de biotecnología Yofumo Technologies Inc.

En este escenario, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) a través del equipo del Doctor Miguel de Cara, perteneciente al área de Protección Vegetal Sostenible, del Centro Ifapa de La Mojonera, ha suscrito este convenio de colaboración para la investigación y desarrollo con la empresa almeriense Agrointec, especializada en el desarrollo de tecnología para el sector de producción de semillas, para evaluar la idoneidad del sistema YPRO+, basado en una tecnología de generación controlada de ozono, patentada por la compañía norteamericana de biotecnología Yofumo Technologies Inc., como alternativa en la desinfección no química de semillas comerciales de tomate (Solanum lycopersicum), principal cultivo de invernadero en Andalucía Oriental. Los objetivos principales del proyecto son determinar las condiciones de tratamiento adecuadas, con el equipo YPRO+, para el control de patógenos de la superficie de semillas de tomate, previamente infectadas con hongos y bacterias representativas de la patología de esta especie, citadas como seedborne en la bibliografía científica, usando como modelo de trabajo a Fusarium oxysporum y a Pseudomonas sp., sin alterar la capacidad germinativa de las semillas y obteniendo un vigor óptimo de las mismas. Si bien la aplicación del sistema es interesante para todo el sector agrícola, hace especialmente significativo su uso en el sector de la semilla ecológica, al no utilizar agentes químicos.

Con este contrato se pone nuevamente de manifiesto el compromiso de Ifapa con la innovación en las empresas del sector hortofrutícola, apostando por tecnologías respetuosas con el medio ambiente, fundamentales para una agricultura sostenible.