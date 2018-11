El Gobierno murciano y la Mesa del Agua recurrirán judicialmente el 'trasvase cero'

El Gobierno regional murciano y su Mesa del Agua han anunciado que van a tomar medidas legales para recurrir el "trasvase cero" del mes de noviembre decidido por el Ministerio para la Transición Ecológica, al entender que los motivos en los que se basa son una "mentira" y que se está aplicando un criterio "meramente ideológico" con el que se ha cometido un "robo claro a los regantes levantinos".

Así lo han hecho saber en una rueda de prensa conjunta el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, acompañado del presidente de la Mesa del Agua y de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), José María Albarracín, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

Los tres han comparecido tras casi dos horas de reunión de la Mesa del Agua, organismo integrado por todas las organizaciones agrarias; cooperativas; empresas agroalimentarias, productoras y exportadoras; así como a los sindicatos de regantes y la patronal CROEM, en un encuentro en el que han analizado la decisión de la ministra del ramo, Teresa Ribera, de ordenar un "trasvase cero".

López Miras ha reunido a la Mesa del Agua "de máxima urgencia" tras la reunión que mantuvo este miércoles con la ministra. "Fue tan grave lo que me transmitió, que la primera decisión que tomé fue la de querer comunicar con pelos y señales todos los aspectos que se habían tratado en el encuentro a los representantes de los sectores afectados por la escasez de agua", ha indicado López Miras.

En la reunión con la ministra, López Miras pudo constatar, "una vez más", que el Gobierno de España "tiene un plan claro, que es el de cerrar el trasvase Tajo-Segura", ya que "primero no nos dan agua porque había sequía, y ahora no nos la dan porque ha llovido". En su opinión, el Ministerio "busca cualquier excusa para que no llegue el agua a la Región, incluso una rotura falsa en el canal del trasvase".

Consulta con los servicios jurídicos

López Miras ha garantizado que el Gobierno regional va a "intentar" recurrir la orden de Ribera, aunque ha reconocido que va a ser "muy difícil" porque la Ley de explotación del trasvase otorga la decisión a la ministra de forma "discrecional" cuando la situación de los pantanos de la cabecera del Tajo está en nivel 3.

En cualquier caso, ha garantizado que el Gobierno regional sí va a recurrir la "justificación" del "trasvase cero", porque el Ministerio "miente" en los motivos esgrimidos. Y es que, según López Miras, "no hay obras en el trasvase que impidan que se pueda utilizar" el acueducto y, en segundo lugar, "también mienten cuando justifican el trasvase cero al decir que la Región de Murcia no necesita agua".

Por lo tanto, ha lamentado que un informe oficial del Gobierno de España "está recogiendo dos justificaciones que son mentira" y entiende que "deberá tener alguna responsabilidad a nivel judicial". Asimismo, cree que, "desde luego", conlleva responsabilidad "política", y ha asegurado que el Gobierno regional estará al lado de los regantes, "como siempre lo ha estado".

El Gobierno regional "va a emprender todas las acciones legales, judiciales y administrativas que estén en nuestra mano para impedir el ataque frontal del Gobierno de España hacia una infraestructura como el trasvase Tajo-Segura, que lleva 40 años llevando progreso, desarrollo y futuro a miles de familias de la Región de Murcia, Almería y Alicante", ha remarcado López Miras.

En relación a los "hipotéticos daños que dicen que hay en la infraestructura y que impiden el trasvase", ha afirmado que "no existen", y ha añadido que, "en caso de existir, solo afectarían a una comunidad de regantes pero hay otras 79 que sí podrían recibir agua".

Por otro lado, "no hay ninguna causa objetiva que establezca que en la Región de Murcia, Almería o Alicante no se necesita el agua porque, por supuesto que la necesitamos, dado que la cuenca del Segura sigue en situación de sequía", ha resaltado.

"Somos conscientes de que en nivel 3, aprobar el trasvase es discrecional y depende de la voluntad del Gobierno de España", ha reconocido el presidente, quien ha añadido que "evidentemente, sí hay un gobierno que no cree en los trasvases y estima que la Región no necesita agua, pues cuando tenga que tomar una decisión que depende de él mismo como es trasvasar o no con nivel 3, decidirá no trasvasar, como lo ha hecho".