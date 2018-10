La alcaldesa de Gádor habla con Cemex en Madrid y le "suplica" que no cierre

Más de tres horas de reunión para intentar frenar el anunciado cierre de la planta de Cemex en Gádor. La alcaldesa de este municipio, Lourdes Ramos, se desplazó ayer a Madrid para "suplicar", como ella misma señala, que no cierren la fábrica. La representante municipal, acompañada de Eugenio Gonzálvez, senador por Almería del Grupo Parlamentario Popular, mantuvo dos encuentros con directivos de la multinacional cementera así como con Jaime Elizondo, el máximo responsable de la compañía en España.

De acuerdo a las palabras de Ramos, por su parte expusieron los valores humanos y productivos de la fábrica y pidieron a Cemex que planteasen alternativas al cierre. Por parte de la empresa, según la alcaldesa, se mostraron predispuestos a valorar así como confirmaron que si bien están dispuestos a escuchar si vienen inversores, "no han puesto el cartel de venta". Los directivos de la firma cementera aseguraron a la regidora que no quieren marcharse de la comarca, pero no justificaron el porqué de hacerlo entonces si los datos cuadran. En caso de que finalmente se produzaca el cierre, Ramos ha exigido que realicen un plan de empleo, así como ha trasladado las movilizaciones que llevarán a cabo. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y es seguri luchando, como hemos estado haciendo desde el día 15 por esas 300 familias afectadas", insiste la alcaldesa, quien pone de manifiesto que las administraciones deben estar unidas y dar respuestas, "nos ha costado levantar a la Junta de Andalucía del sillón pero al final lo han hecho y ahora falta que se pronuncie el Gobierno central".

Sánchez Haro y Fiscal se reúnen hoy con el comité de empresa de la compañía

También en la mañana de ayer, los miembros del comité de empresa de Cemex celebraron una rueda de prensa junto a los representantes provinciales de UGT y CCOO, para reiterar su única intención "luchar porque no se cierre la planta y mantener los puestos de trabajo". Desde UGT, Carmen Vidal, afirmaba que pretenden que trascienda hasta nivel nacional la lamentable situación de los compañeros de Cemex, similar a la de Mallorca, "para lo que estamos moviendo todas nuestras estructuras con el fin de conseguir una reunión urgente con la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio". Por su parte, el comité subrayaba que "de forma objetiva la empresa puede salvarse hoy por hoy puesto que continúa renovando permisos en canteras y realizando otros movimientos que resultan sospechosos si la empresa pretende cerrar".

Los trabajadores de Cemex en Gádor han emplazado a la población a que les apoye mañana, a las 10:00 horas, en la manifestación que saldrá desde Puerta de Purchena hasta la Plaza de Las Velas.