Conocer la polinización y sus factores, clave para un agro sostenible

“La naturaleza no gasta energía en algo inútil”, resalta Bautista: “Cualquier cosa que se vea en cualquier ser vivo tiene su función, que no la entendamos nosotros es otra cosa”. Por ello, durante el taller de polinización impartido en este curso 2022 , se ha explicado a los asistentes la importancia de observar la naturaleza y conocer la forma de polinización en función de la forma de las flores.

En este sentido, Fernando Bautista, responsable del área de zonas naturales de la asociación, advierte que es importante no promocionar solamente las abejas melíferas, ya que estas pueden ejercer un impacto negativo en el ecosistema al generar presión sobre otros insectos matando de hambre a estos y a las plantas que viven gracias a estos.

Cada variedad de almendro es diferente

En el caso del cultivo de almendro, muy extendido en Los Vélez, hay que tener en cuenta la variedad de almendro y cómo se poliniza, ya que cada una es distinta. Factores que se suman a muchos otros como el número de horas de frío para que no se pare la savia, las necesidades de la planta para que estén cubiertas y no provoquen aborto de las flores, la estructura de estas para que no se genere autoincompatibilidad mecánica… Por lo que a la hora de elegir las variedades es recomendable conocer estos factores para buscar variedades compatibles, que florezcan al mismo tiempo para favorecer la transferencia de polen, o que sean autofértiles.