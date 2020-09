Almería busca el liderazgo de la revolución sostenible europea

La economía almeriense, al igual que la del resto del mundo, se encuentra en un momento de incertidumbre. Viene un periodo de cambios debido a dos factores, por un lado la paralización sufrida por la pandemia derivada de la COVID-19 y, por otro, que esta ha coincidido en un contexto ya de por sí cambiante, donde la irrupción de las nuevas tecnologías está haciendo cambiar todos los procesos laborales.La ventaja, para la provincia, es que suele pasar que los grandes cambios suelen convertirse en grandes oportunidades. Y en este contexto, para marcar por dónde debe ir la senda del tejido empresarial almeriense está Asempal, que ha organizado una asamblea bajo el título ‘Almería, un salto hacia el futuro’ que ha concluido hace unos minutos; donde el agua, las energías limpias y la inteligencia artificial han sido las protagonistas. Ámbitos todos ellos en los que Almería puede y debe ser, por condiciones, un referente, tal y como siempre ha pensado y mantenido el propio presidente de la Confederación Empresarial, José Cano.

El objetivo de esta iniciativa, celebrada en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, que ha participado en la organización, no ha sido otro que aportar y sumar en la búsqueda de nuevas oportunidades para la provincia, y conseguir que Almería se convierta en un referente europeo en sostenibilidad, en línea con la estrategia de reactivación económica impulsada por la Unión Europea.

Además de Cano, el acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara, así como del director territorial de Andalucía Oriental y Murcia de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra.

Javier A. García, Presidente de Diputación "Si las empresas de una provincia son reflejo de su sociedad, Almería es de las mejores del mundo”

“Si conseguimos fortalecer estos tres pilares para el desarrollo de nuestros principales sectores económicos, Almería perpetuará en el tiempo su liderazgo económico como una tierra próspera y llena de oportunidades”, han sido las palabras con las que Javier A. García inauguraba la Asamblea las 19:00 horas de la tarde, al tiempo que reconoció las dificultades del contexto actual, ya que “el coronavirus ha supuesto un duro golpe para la economía y el empleo, pero esta dificultad ha vuelto a poner sobre la mesa el carácter competitivo de los almerienses”.

Para refrendar estas palabras, García expuso algunos datos que evidencian el liderazgo de Almería como motor de la economía andaluza al recordar que la provincia ha encabezado las exportaciones agroalimentarias durante el primer semestre del año, o la significativa bajada del paro en el mes de agosto.

“Compromiso, solidaridad y entrega son algunas de las características que definen a los almerienses, una descripción que encaja perfectamente con el trabajo de nuestros empresarios. La recuperación, el presente y el futuro de nuestra tierra pasan por vosotros. Para el Gobierno de la provincia sois un gran ejemplo, unos aliados, un agente clave para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de todos los almerienses”, subrayó el presidente de Diputación, quien concluyó su intervención agradeciendo el trabajo y la solidaridad de los empresarios y emprendedores almerienses desde el inicio de la pandemia, y mostró el compromiso de Diputación al reconocer “sentirnos muy orgullosos de todos vosotros. Creo que una sociedad se puede definir por la calidad de su tejido empresarial. Si las empresas de una provincia son el reflejo de su sociedad, la de Almería es una de las mejores del mundo. El futuro tiene un nombre y se llama Almería”.

“Estos ocho años al frente de la Confederación empresarial de la provincia me han permitido aprender de todos y cada uno de vosotros, de vuestro espíritu de liderazgo, de vuestra constancia, tenacidad, imaginación y talento”, reflejaba minutos después José Cano, reelegido de nuevo presidente de Asempal para los próximos cuatro años.

Para el máximo representante de la patronal en la provincia, el tejido empresarial debe marcarse sus retos basándose en tres pilares fundamentales: planeta, personas y bienestar.

José Cano, Presidente de Asempal "Almería es tierra de éxito y a potenciar ese éxito dedicaré los próximos cuatro años”

En el primer caso, “Almería tiene que plantearse la emergencia climática no como una amenaza, sino como una oportunidad. Somos líderes en tecnología de agua, energías renovables y alimentos, tres cuestiones que determinarán el futuro de la humanidad”. En este sentido, arrojó el dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que estima que se necesitarán un 50% más de alimentos de aquí al 2050. “Europa impulsa la especialización inteligente de las regiones que la componen y por ello incentiva el desarrollo de iniciativas que avancen tanto en tecnología como en eficiencia y sostenibilidad. Almería tiene esa especialización inteligente y nuestro modelo agroalimentario es uno de los más eficientes en el uso de los recursos”.

En este sentido recordó uno de los grandes retos de la provincia a corto plazo, y que Asempal promueve junto con Diputación, que es la consecución del proyecto “Agua, Energía y Alimentos”, “en el que tenemos depositada gran esperanza”. Se trata de conseguir una Estrategia de inversión de fondos europeos para la provincia de Almería en el eje Agua, Energías Renovables y Agroalimentación. Esta Estrategia podría suponer para la provincia una inversión de más de 700 millones de euros procedentes de Europa para estos tres ámbitos en el periodo 2021-2027.

Pero Cano tiene muy claro que solo los empresarios almerienses pueden afrontar este reto si se les da la confianza que necesitan, y esta pasa por “terminar las infraestructuras pendientes (AVE, infraestructuras hídricas, autovía del Almanzora) y con Seguridad Jurídica y agilidad administrativa”.

Por su parte, el director territorial de Andalucía Oriental y Murcia de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, se mostró muy agradecido por tener la oportunidad de participar en este profundo análisis con vistas a futuro. “Tengo el privilegio de conocer al empresariado almeriense bastante bien. Conozco su realidad y capacidad. Si lo definiera sería: innovación y constancia. En el primer caso, seguramente viene de su propia historia y aquí se hace en cada momento y situación, es impresionante. La de Almería es una historia de éxito. Y la constancia, porque sin ella no se consigue nada”. Zafra, además, puso en valor la necesidad de apostar por la sostenibilidad. “No habrá empresas que no sean sostenibles, no pasarán el filtro si no están concienciados con el medio ambiente y con todas las premisas de la responsabilidad social corporativa.

Juan Ignacio Zafra, Dir. Anda. Oriental Caixabank "Si tuviera que definir al empresario almeriense sería con dos palabras: innovación y constancia"

El acto fue clausurado el presidente de CEA, Javier González de Lara: “La solución es la empresa. Hay que seguir apostando por ella, porque es la que aporta empleo, salud y progreso social. Todas las crisis son siempre un acicate para la innovación que las empresas lideran. Una innovación que hoy, en la convocatoria de Asempal, se ha descrito de forma muy acertada en relación a la gestión del agua y la energía”.

Javier González de Lara, Presidente de la CEA "La solución es la empresa, porque aporta empleo, salud y progreso social"

El presidente de los empresarios andaluces reclamó un gran pacto por el agua en Andalucía al pedir “una conciencia común sobre el agua, un recurso cada vez más escaso y al mismo tiempo con mayor valor estratégico. Uno de los temas más preocupante es el empleo, su ausencia. Todos decimos, con razón, que la salud es lo más importante, pero no podemos olvidar que uno de los elementos determinantes de la salud es también el empleo. Muchas veces se olvida este hecho”.