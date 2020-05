El sector de la flor cortada y la planta ornamental en Almería, que estaba en auge aumentando cada año su producción y haciéndose un hueco de excepción en los mercados europeos, vive en estos momentos una crisis sin parangón derivada de los cierres de fronteras por la pandemia de la COVID-19, que además se ha producido en una coyuntura en la que llegaban a su pico de ventas. Además, las medidas no propuestas no curan tan profunda herida.

Los productores y comercializadores de flor y planta viva de Fepex, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas viva; entre los que están incluidos la sección de ornamental de Coexphal que es la única donde se aúnan en Almería, consideran que las perdidas ocasionadas debido a la caída del consumo y el cierre de los puntos de venta por la COVID superan los 440 millones de euros, colocando a este sector en una situación prácticamente de quiebra y pide al Consejo de ministros de Agricultura de mañana miércoles que apoye al sector con medidas útiles que se puedan implementar en estos momentos. Para el presidente del Comité de Flor y Planta de FEPEX, Daniel Marichal, las medidas de apoyo que aprobó la Comisión Europea en el Reglamento 2020/594, que entró en vigor el día 5 de mayo, no son eficaces y no están adaptadas a la situación generada por la pandemia. El único apoyo aprobado por la Comisión es la autorización de que los productores afectados por la crisis de la COVID adopten acuerdos para estabilizar el mercado, financiados por los propios productores que están sufriendo las perdidas, ya que no se contempla ningún presupuesto adicional.

Solicitan un régimen de retiradas, que sean compensadas a precios de mercado

Por ello se reitera, esta vez al Consejo de Ministros de Agricultura, que tenga en cuenta que el sector de flor y planta no tiene ningún tipo de ayuda en el marco de la PAC, y que se articulen medidas útiles, adaptadas a la realidad generada por la pandemia y efectivas en estos momentos. Se plantea la aprobación de medidas extraordinarias de gestión de crisis mediante un régimen extraordinario de retiradas del mercado, que sean compensadas a precios de mercado, abierto a todas las empresas afectadas que acrediten su actividad comercializadora y que se establezcan procedimientos administrativos ágiles que faciliten su gestión.

FEPEX también ha solicitado al Ministerio la activación de vías de ayuda a través de ENESA y la participación del Consorcio de Compensación de Seguros para compensar las pérdidas sufridas para las plantaciones que tengan el cultivo asegurado.